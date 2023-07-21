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РФ вдарила "Калібрами" по терміналу із зерном на Одещині: є постраждалі

Анна Ярославська
21 липня 2023, 08:49 оновлено 21 липня, 09:02
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Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок обстрілу постраждали 2 людини, отримавши поранення склом.
Запуск ракети Калібр, зерно
Окупанти вдарили в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області / Колаж : Главред, фото: УНІАН, скріншот

У ніч на 21 липня російські окупанти атакували з повітря Одеську область. Це була вже четверта атака за тиждень. Є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Сергій Кіпер

За його словами, загарбники випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вивели вночі на чергування в Чорне море.

"На жаль, є влучання в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк уточнила, що атака "Калібрами" на Одеську область проводилася у дві хвилі.

"Цієї ночі ворог потрапив в агропідприємсто в Одеській області, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари по його зберіганню, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі", - сказала вона.

Гуменюк додала, що окупанти направили ракети за дуже складним курсом - з використанням особливостей рельєфу і самого Чорного моря.

"Дуже низька висота та максимальне наближення проходження ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне", - розповіла вона.

Атаки росіянами Одеської області

20 липня країна-агресор РФ била по Одесі за допомогою ракет і дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім осіб, ще одна - загинула.

Пізніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в результаті атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Вчора сили оборони України знищили 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 крилатих ракети наземного базування "Іскандер-К";
  • 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

У ніч на 18 липня у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі прогриміли вибухи.

В ОК "Південь" повідомили, що вночі РФ атакувала Одесу шістьма ракетами "Калібр". Повітряні цілі збили сили ППО.

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