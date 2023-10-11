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Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 08:20 оновлено 11 жовтня, 08:20
Загарбники проводять значну наступальну операцію біля Авдіївки, намагаючись оточити угруповання українських військ в Авдіївці та захопити місто.
Украинские военные, российские военные
Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Російські загарбники активізувалися біля Авдіївки на Донеччині і на заході Запорізької області. Вони мають за мету відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

Окупанти почали активніше діяти в районі Очеретиного, Тоненького, Бердичів, що розташовані на північний захід від Авдіївки, і на лінії Водяне-Опитне на південний захід від Авдіївки. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім цього, російські загарбники здійснили атаку на південний захід від села Оріхове у Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Атака відбулася на лінії П'ятихатки-Жереб'янки. Після цього російські так звані військові блогери говорили, нібито окупанти просунулися в цьому районі на 2 кілометри.

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В ISW зазначають, що Генштаб Збройних сил України підтвердив проведення цієї атаки, у яку пішли до трьох російських батальйонів. Проте аналітики наголошують, що вони не спостерігали ніяких доказів, що окупантам і справді вдалося просунутися на 2 кілометри, як говорять пропагандисти.

Також в ISW зазначили, що російські "військові блогери" здебільшого описують операції окупантів в районі Авдіївки як значну наступальну операцію, метою якої є оточити угруповання українських військ в Авдіївці та захопити місто.

"Успішне оточення Авдіївки, одного із найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє для зусиль Авдіївка-Донецьк", – кажуть аналітики.

Вони зазначають, що російські загарбники здебільшого розгорнули нерегулярні сили вздовж цієї лінії фронту, насамперед елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" і додаткові добровольчі формування, які постраждали від жорстокої командної культури і напруженості з регулярними російськими частинами.

В ІSW кажуть, що посилення наступальних операцій російської окупаційної армії в районі Авдіївки і Жереб’янок збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями на Луганщині та на сході Запорізької області. Аналітики припускають, що такі зусилля окупантів спрямовані на те, щоб перешкодити українському командуванню перекидати резерви на критичні ділянки фронту.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм. Підрозділи російських окупантів намагаються пробити оборону Збройних сил України в районі Авдіївки Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед. Глава держави при цьому зізнався, що ЗСУ просуваються не так швидко, як хотілося б.

Полковник ЗСУ в запасі і льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що РФ готує втечу з окупованих територій. За словами Світана, заява диктатора Володимира Путіна про те, що РФ нібито не зацікавлена в територіях інших країн може означати підготовку втечі росіян з окупованих територій України.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область вторгнення Росії
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