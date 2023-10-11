Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

Україні потрібно діяти як Ізраїль – за принципом "все для фронту". Якщо цього не станеться, до кінця весни українців змушуватимуть до політичного врегулювання.

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Україну можуть змусити до "Мінська-3", вважає Агіль Рустамзаде/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Найімовірнішим на цей момент сценарієм завершення війни є прихід до так званого "Мінська-3". Україну можуть підштовхувати до такого кроку, але вона може його уникнути, якщо поставить все на військові рейки і добре підготується до весняної наступальної операції.

Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду. Він наголошує, що Україні варто діяти за прикладом Ізраїлю і спрямовувати більше сил і ресурсів на свою оборону, інакше її можуть примусити до політичного врегулювання.

За словами військового аналітика, є три можливі сценарії завершення війни:

Перший передбачає військово-політичну перемогу України, коли РФ капітулює і поверне усі українські території;

передбачає військово-політичну перемогу України, коли РФ капітулює і поверне усі українські території; Другий – тимчасове припинення конфлікту в межах тих обставин, які є наразі, це буде так званий "Мінськ-3";

– тимчасове припинення конфлікту в межах тих обставин, які є наразі, це буде так званий "Мінськ-3"; Третій – повернення Україною усіх своїх територій, але збереження Росією ядерного арсеналу, після чого Україна стикнеться з ядерним шантажем і силовим тиском з боку РФ.

Якщо виходити з тих обставин, які склалися на сьогодні, то найбільш імовірним сценарієм є другий – рух до "Мінська-3", вважає аналітик. Але політичне урегулювання може бути невигідним, адже який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення країни-агресорки РФ жадатиме реваншу і завершення війни на своїх умовах.

"Виходячи з того, що ми бачимо сьогодні, це плюс-мінус "Мінськ-3". Після початку контрнаступальних дій підтримка України з боку Заходу суттєво знизилася. Я не кажу, що це ваша помилка, вас примушують до "Мінська-3". І якщо ви недостатньо підготуєтеся до весняної наступальної операції, то буде аналог "Мінська". Які території за ким залишаться і якого рубежу досягнуть українські війська – складне питання. Потрібно форсувати ресурси, інакше ви будете змушені піти на врегулювання конфлікту політичним шляхом", – зазначив Рустамзаде.

Він наголосив, що Україна повинна орієнтуватися на Ізраїль – українці повинні діяти за принципом "все для фронту, все для перемоги".

"Орієнтуйтеся на Ізраїль. Більше, ніж Ізраїлю, Америка вам не допоможе. Ізраїль навчився покладатися на свої сили. На певний період часу Україні треба буде стати Ізраїлем і діяти за принципом "все для фронту, все для перемоги" – стати мілітаризованою державою", – сказав Рустамзаде.

Він зазначив, що для цього знадобиться зміна світогляду цивільного населення і залучення дуже великих фінансових і економічних ресурсів.

"І Україна має бути готова до таких викликів. Якщо такої готовності немає, то до кінця весни вас примушуватимуть до "Мінська-3", – наголосив аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного. Також загарбники проводять значну наступальну операцію біля Авдіївки, намагаючись оточити угруповання українських військ в Авдіївці та захопити місто.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про завершальний етап війни. Володимир Зеленський повідомив, що війна Росії проти України знаходиться на останньому етапі. Однак, зараз ніхто не може визначити конкретну дату кінця війни.

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що наступ Росії почався. За його словами, російське командування націлилось на взяття в кліщі міста Авдіївка.

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