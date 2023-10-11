УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

Альона Вороніна
11 жовтня 2023, 12:04 оновлено 11 жовтня, 12:09
Україні потрібно діяти як Ізраїль – за принципом "все для фронту". Якщо цього не станеться, до кінця весни українців змушуватимуть до політичного врегулювання.
Украинские военные, Агиль Рустамзаде
Україну можуть змусити до "Мінська-3", вважає Агіль Рустамзаде/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Найімовірнішим на цей момент сценарієм завершення війни є прихід до так званого "Мінська-3". Україну можуть підштовхувати до такого кроку, але вона може його уникнути, якщо поставить все на військові рейки і добре підготується до весняної наступальної операції.

Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик, провідний аналітик Центру STEM Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Главреду. Він наголошує, що Україні варто діяти за прикладом Ізраїлю і спрямовувати більше сил і ресурсів на свою оборону, інакше її можуть примусити до політичного врегулювання.

За словами військового аналітика, є три можливі сценарії завершення війни:

  • Перший передбачає військово-політичну перемогу України, коли РФ капітулює і поверне усі українські території;
  • Другий – тимчасове припинення конфлікту в межах тих обставин, які є наразі, це буде так званий "Мінськ-3";
  • Третій – повернення Україною усіх своїх територій, але збереження Росією ядерного арсеналу, після чого Україна стикнеться з ядерним шантажем і силовим тиском з боку РФ.

Якщо виходити з тих обставин, які склалися на сьогодні, то найбільш імовірним сценарієм є другий – рух до "Мінська-3", вважає аналітик. Але політичне урегулювання може бути невигідним, адже який би правитель не прийшов до влади у Росії за 5-10 років, населення країни-агресорки РФ жадатиме реваншу і завершення війни на своїх умовах.

"Виходячи з того, що ми бачимо сьогодні, це плюс-мінус "Мінськ-3". Після початку контрнаступальних дій підтримка України з боку Заходу суттєво знизилася. Я не кажу, що це ваша помилка, вас примушують до "Мінська-3". І якщо ви недостатньо підготуєтеся до весняної наступальної операції, то буде аналог "Мінська". Які території за ким залишаться і якого рубежу досягнуть українські війська – складне питання. Потрібно форсувати ресурси, інакше ви будете змушені піти на врегулювання конфлікту політичним шляхом", – зазначив Рустамзаде.

Він наголосив, що Україна повинна орієнтуватися на Ізраїль – українці повинні діяти за принципом "все для фронту, все для перемоги".

"Орієнтуйтеся на Ізраїль. Більше, ніж Ізраїлю, Америка вам не допоможе. Ізраїль навчився покладатися на свої сили. На певний період часу Україні треба буде стати Ізраїлем і діяти за принципом "все для фронту, все для перемоги" – стати мілітаризованою державою", – сказав Рустамзаде.

Він зазначив, що для цього знадобиться зміна світогляду цивільного населення і залучення дуже великих фінансових і економічних ресурсів.

"І Україна має бути готова до таких викликів. Якщо такої готовності немає, то до кінця весни вас примушуватимуть до "Мінська-3", – наголосив аналітик.

Дивіться відео, в якому Агіль Рустамзаде зробив прогноз про терміни війни в Україні:

Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного. Також загарбники проводять значну наступальну операцію біля Авдіївки, намагаючись оточити угруповання українських військ в Авдіївці та захопити місто.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про завершальний етап війни. Володимир Зеленський повідомив, що війна Росії проти України знаходиться на останньому етапі. Однак, зараз ніхто не може визначити конкретну дату кінця війни.

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що наступ Росії почався. За його словами, російське командування націлилось на взяття в кліщі міста Авдіївка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Агіль Рустамзаде
Реклама

Головне за день

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

12:16 Україна
Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

12:04 Україна
У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармонії

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармонії

11:53 Stars
Всі головні новини

Останні новини

12:29

Переможниця "Холостяка" вдруге стала мамою

12:28

Дівчина намазала лимон зубною пастою і кинула в пралку: результат здивувавВідео

12:16

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

12:04

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – РустамзадеВідео

11:55

Є в кожному будинку: експерт повідомив про унікальний метод боротьби з хропінням

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
11:53

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармоніїФотоВідео

11:20

"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

11:06

Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті 53 односельчанФото

10:56

Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16: названо терміни

Реклама
10:45

Будуть працювати набагато краще: як почистити навушники від сірки

10:45

Наступ Росії почався: генерал-розвідник розкрив головний задум Путіна

10:20

Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

10:15

Зеленський сказав, чи збирається на другий президентський термін

10:02

Чи будуть в Україні відключати світло взимку: експерт назвав дві умови блекауту

09:52

Бачили всі, а знають одиниці: що означають крапки на лобовому склі

09:45

Попереду найважче: Зеленський повідомив про завершальний етап війни

09:33

"Доведеться вибирати": Зеленський оцінив, чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України

09:28

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

08:57

Кмітлива дівчина показала, як видалити вапняний наліт з насадки для душуВідео

08:44

"Могла бути маскувальна атака": експерт пояснив, як Моссад "прогледів" напад

Реклама
08:29

Навіщо Білий дім хоче поєднати допомогу Україні та ІзраїлюПогляд

08:20

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 жовтня 2023: Діві - фінансовий успіх, Терезам - позбавлення від токсичних людей

07:57

У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

07:40

У чотирьох знаків зодіаку в жовтні перевернеться життя: астролог сказав, кому чекати змінВідео

07:10

США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

07:10

Яке свято завтра 12 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Треба знайти сплячого кота серед каміння за 10 секунд: загадка, яку розв’яжуть одиниці

06:36

РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед - Зеленський

06:35

Як правильно казати – жилий чи житловий будинок: Авраменко розставив крапки над "і"Відео

06:02

Про зменшення підтримки України у зв’язку з нападом на ІзраїльПогляд

05:55

Триватиме щонайменше 4 дні: Україну накрила сильна магнітна буря

05:28

Блогерка поділилася ідеальним напоєм, який допоможе скинути вагу і поліпшити шкіруВідео

04:50

РФ готує втечу з окупованих територій: Світан назвав два напрямки

04:15

Експерт оцінив, як сильно війна в Ізраїлі зможе відвернути увагу США від війни в Україні

03:43

Менше тканини, більше тіла: Анна Кошмал у зухвалій сукні спокусила шанувальників

03:13

Потрібно встигнути за 21 секунду: неймовірний тест для перевірки IQ

02:42

Для багатьох це буде відкриттям: як правильно міряти температуру

02:10

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

Реклама
00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

22:41

Як часто треба прати рушники: яку помилку найчастіше допускають люди

22:34

"Обрала свій вектор розвитку": Maruv планує повернутися до РФ - ЗМІ

22:13

ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

21:43

"Сюрреалістична картинка": Брежнєва пішла від Меладзе через його юну коханкуВідео

21:20

Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

20:55

"Все було сплановано": у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти