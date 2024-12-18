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РФ змінила командування на Донеччині: штурми окупантів стали жорстокішими

Юлія Закрепа
18 грудня 2024, 11:46
1894
Штурми на Сіверському напрямку виглядають інакше, ніж на південних ділянках фронту.
РФ змінила командування на Донеччині: штурми окупантів стали жорстокішими
РФ почала наступ на позиції ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Головні тези Афанасьєва:

  • Росіяни знищують переправи та логістику ЗСУ
  • Рівень підготовки ворога різко зріс на фронті

Офіцер 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв повідомив, що на Сіверському напрямку армія РФ штурмує великими групами з усіх боків.

"Ми обороняємо цю ділянку більше двох з половиною років, майже тим самим підрозділом. Раніше Соледар, Бахмут і Сіверськ були однією обороною. За два роки Соледар і Бахмут стали окупованими, а Сіверськ ще тримається. Тому ворог хоче захопити Сіверськ, вирішити проблему з сіверським "балконом". Зараз змінилося командування ворога, і воно дуже грамотне. Окупанти замінили командування 3-ї армії, і ми відчули різницю від солдата до офіцера. Росіяни знищують наші переправи, логістику. Авіація ворога домінує. Річка Сіверський Донець на півночі ускладнює пересування. Вони намагаються затиснути нас і ліквідувати Сіверський виступ. Ми тримаємо свої позиції і намагаємося залишитися на них", - заявив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

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На південних ділянках фронту командування вводить резервні та евакуаційні групи, посилює напрямок додатковими резервами. Через те, що змінилося військове командування РФ на цьому напрямку, росіяни почали правильно і логічно використовувати сили та проводити штурми. Триває п'ятий день штурмів. Афанасьєв вважає, що ЗСУ зможуть вистояти.

"Рівень підготовки ворога зріс, їхні підрозділи стали злагодженішими. Вони тренуються на полігонах, які відтворюють наші позиції. Росіяни перекинули більше сил на напрямок. Погляньте на карти DeepState за 2022 рік і порівняйте з 2024 роком - ви побачите мало змін. Рано чи пізно вони мали вирішити це питання і знищити Сіверський виступ. Командування в курсі, командир 54-ї бригади працює, як і всі офіцери. Головне, щоб вище керівництво розуміло ситуацію в глобальному контексті кожного дня", - додав він.

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

За його словами, штурми на Сіверському напрямку виглядають інакше, ніж на південних ділянках фронту.

"Ворог діє повномасштабно, на рівні відділення і взводу, з підтримкою бронетехніки. Малими групами вони не працюють, адже їх швидко знищують. Вони перейшли до військового формату, штурмуючи великими групами з підтримкою бронетехніки і танків. Штурми починаються вранці, але ворог активний і вночі. Більше атак відбувається вдень, оскільки піхоті, яка не була тут раніше, простіше приїжджати на бронетехніці вдень", - повідомив Афанасьєв.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що аналітики повідомили про те, що бійці ЗСУ ризикують опинитись в оточенні, а РФ "зрізає" Времівський виступ. Після захоплення Благодатного росіяни постійно стягують піхоту в село малими групами. РФ продовжує штурмові дії між Сторожовим та Макарівкою.

Україна втратила половину захоплених територій на Курщині. Операція ЗСУ в Курській області РФ ускладнилася через погодні умови та постійні обстріли. Станом на середину грудня відомо, що українські військові втратили половину раніше контрольованих територій.

Військовий розповів, що окупанти отримали нове завдання на Донеччині. На Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

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