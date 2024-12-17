Бійці ЗСУ ризикують опинитись в оточенні, РФ "зрізає" Времівський виступ - DeepState

Найскладніша ситуація розгортається навколо Макарівки.

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РФ зрізає Времівський виступ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот із відео

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РФ "зрізає" Времівський виступ

Найскладніша ситуація навколо Макарівки

Бійці ЗСУ ризикують опинитись в оточенні

Російські окупанти намагаються "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Якщо окупантам вдасться закріпитися на позиціях, українські військові ризикуватимуть опинитися в оточенні. Про це повідомляє DeepState.

Після захоплення Благодатного росіяни постійно стягують піхоту в село малими групами. РФ продовжує штурмові дії між Сторожовим та Макарівкою. Були зафіксовані спроби заходити у Сторожове, щоб зайняти позиції та закріпитися там.

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Нині найскладніша ситуація спостерігається саме в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка - Благодатне - Сторожове.

"Всі рухи направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища", - повідомляють аналітики.

Декілька днів тому відбувся частково успішний накат окупантів на Новий Комар. Ворогу вдалося засісти в селі. Найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки. Її захоплення матиме неприємні наслідки для українських військових.

Дивіться відео про ситуацію на Времівському напрямку:

наступление рф / фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Зокрема через тиск ворога українських бійців вивели з "Успенівського карману".

Напередодні стало відомо, що на Времівському напрямку ворог хоче перерізати усі шляхи постачання, що ведуть до східного угруповання ЗСУ на Курахівському напрямку. Тому зараз окупаційні сили зосередились на Великій Новосілці.

Попри надскладну ситуацію наразі Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Але становище ЗСУ в місті ускладнене через істотну перевагу росіян у живій силі.

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