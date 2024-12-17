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ЗСУ перейшли до оборони: Україна втратила половину захоплених територій на Курщині - ЗМІ

Анна Ярославська
17 грудня 2024, 12:54
2470
Відступ Сил оборони почався, коли наприкінці вересня Україна замінила елітні підрозділи на менш загартовані.
Курська область
Росіяни намагаються відрізати основне угруповання ЗСУ від України / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Коротко:

  • Армія РФ тисне на ЗСУ на Курщині
  • Україна втратила частину захоплених територій
  • Кремль поспішає повернути Курську область до інавгурації Трампа

Операція ЗСУ в Курській області РФ ускладнилася через погодні умови та постійні обстріли. Станом на середину грудня Україна втратила половину раніше контрольованих територій. Через чотири з половиною місяці після початку операції кожен підрозділ ЗСУ перейшов в оборону. Про це пише видання The Economist із посиланням на військових, які розповіли про проблеми України на цій ділянці фронту.

Командир артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади майор Іван Бакрєв розповів журналістам, що росіяни мають "величезну" перевагу майже в усьому - у людях, артилерії, техніці - та "переключаються" між механізованими та піхотними атаками з потужним ефектом. За його словами, російські війська "закручують гайки", і так було ще до того, як у бій вступили північнокорейські солдати.

відео дня

Бакрєв додав, що Україна вже втратила "близько половини" територій, які колись контролювала.

Відступ ЗСУ почався, коли наприкінці вересня Україна замінила елітні підрозділи на менш загартовані.

"Це було помилкою", - вважає майор.

Зараз, за словами Бакрьова, росіяни намагаються відрізати основне угруповання ЗСУ від України, атакуючи зі східного і західного флангів.

"Кожен підрозділ на Курщині перейшов до оборони", - розповів він.

33-річний сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Руслан Мокрицький розповів, що росіяни можуть скинути "до 40 планерних бомб на одну позицію протягом кількох годин". При цьому українські війська досі знаходили способи реагувати на нові виклики - навіть на російські хімічні атаки.

"Якби над нами з'явилася Зірка Смерті, ми б знайшли вихід", - сказав Мокрицький.

Чому Кремль поспішає контратакувати

Журналісти зазначають, що армія РФ поспішає контратакувати у зв'язку з наближенням інавгурації Дональда Трампа.

"Путін хоче, щоб до 20 січня питання Курщини було вирішеною справою, а не незручною темою для обговорення. Володимир Зеленський, схоже, так само рішуче налаштований зберегти цю територію як розмінну монету. Українці тримаються, хоча умови на землі (і під нею) стають дедалі похмурішими", - пише The Economist.

Видання акцентує, що Курська операція триває 4,5 місяці. І, можливо, це занадто короткий термін, щоб судити про Курську операцію.

"Ця операція, яка народилася в момент відчаю для України, чий головнокомандувач Олександр Сирський опинився перед загрозою звільнення, не досягла своєї мети - відвернути війська від головних зусиль Росії в Донецькій області. Вона коштувала Україні втрати частини елітних військ. Але вона послабила тиск в інших регіонах і дала Україні рідкісну політичну підтримку в несприятливий для неї рік. Солдати, схоже, вважають, що контрнаступ того вартий, хоча б для того, щоб дати росіянам дозу їхніх власних ліків", - зазначає The Economist.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Як повідомляв Главред, спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини. Російське військово-політичне командування прив'язує свої плани до дати інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що на території Курської області ведеться маневрена війна. Це також підтверджують заяви з Росії про відновлення контролю над 400-500 кв. м. ЗСУ відходять на більш вигідні для завдання ударів по ворогу позиції.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов поділився позитивними новинами щодо Курщини. Він розповів, що ЗСУ розгромили ворога і взяли полонених.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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