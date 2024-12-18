Армія РФ окупувала Сонцівку в Донецькій області - DeepState

Росіяни також просунулися біля дев'яти населених пунктів.

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Сонцівку контролює армія РФ / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Коротко:

Армія РФ окупувала Сонцівку

Російські загарбники просунулися біля дев'яти населених пунктів

Російські військові окупували село Сонцівка Донецької області. Про захоплення армією РФ населеного пункту в ніч на 18 грудня повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Сонцівку", - ідеться в повідомленні.

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За даними DeepState, росіяни також просунулися біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожового, у Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Сонцівка на карті / deepstatemap

Зазначимо, Сонцівка - село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. За даними перепису 2001 року населення села становило 795 осіб.

Ситуація на фронті - останні новини

17 грудня аналітики DeepState повідомили, що військові РФ захопили Ганнівку і просунулися поблизу ще восьми населених пунктів.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що окупаційна армія прорвалася за Курахівське водосховище, що створило нову загрозу для українського угруповання на цій ділянці фронту.

Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко повідомив, що армія Росії отримала завдання з перерізання шляхів комунікації ЗСУ в районі Великої Новосілки в Донецькій області.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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