РФ запустила по Україні 135 дронів: 80 збили сили ППО

Ворожі безпілотники збивали в 14 областях України.

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44 російські безпілотники були локально втрачені / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія влаштувала одну з наймасованіших дронових атак - РФ запустила по Україні 135 безпілотників, 80 із них збили сили ППО.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, окупанти застосували БПЛА "Shahed" і дрони невстановленого типу.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

Звіт повітряних сил / t.me/kpszsu

44 російські безпілотники локально втрачені, два - відлетіли до Білорусі, до 10-ти ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі центральних областей України.

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Нічна атака дронів - останні новини

У ніч на 18 жовтня під ударом дронів опинився Київ.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, всі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені.

Бойова робота в повітряному просторі Києва велася понад 4,5 години.

У місті обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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