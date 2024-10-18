РФ запустила по Україні 135 дронів: 80 збили сили ППО

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія влаштувала одну з наймасованіших дронових атак - РФ запустила по Україні 135 безпілотників, 80 із них збили сили ППО.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, окупанти застосували БПЛА "Shahed" і дрони невстановленого типу.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.
44 російські безпілотники локально втрачені, два - відлетіли до Білорусі, до 10-ти ворожих БпЛА перебувають у повітряному просторі центральних областей України.
Нічна атака дронів - останні новини
У ніч на 18 жовтня під ударом дронів опинився Київ.
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, всі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені.
Бойова робота в повітряному просторі Києва велася понад 4,5 години.
У місті обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Інші новини:
- РФ вдарила по Сумах ракетами і дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"
- РФ вночі масовано атакувала Україну 68 дронами і 4 ракетами: подробиці
- В України є чим бити вглиб Росії, і це не тільки дрони - екс-глава СЗР
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред