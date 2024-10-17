Київ під атакою дронів, у багатьох областях чути вибухи

У столиці та інших регіонах країни працюють сили ППО.

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Україна під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог атакував Шахедами і столицю. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Україна під атакою Шахедів / фото: скріншот

У КМВА закликали людей йти в укриття і не покидати їх до відбою повітряної тривоги. У Києві працювали сили ППО.

Україна під атакою Шахедів / фото: скріншот

Повідомляється, що ворожі безпілотники були зафіксовані в Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Полтавській, Черкаській областях. Там працювали сили ППО.

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Відомо, що вибухи було чутно в Сумах.

Україна під атакою Шахедів / фото: скріншот

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про Шахед / Інфографіка: Главред

Ракетна атака - останні новини

До слова, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну ударними безпілотниками на кшталт "шахед", цей маневр може бути паузою перед масованим обстрілом. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Станом на 13 жовтня російські окупанти спорядили Х-101 8 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також зафіксовано активність військово-транспортного Іл-76, яким Росія доставляє боєприпаси на аеродроми.

Зі свого боку, військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що під час наступної ракетної атаки російські окупанти можуть випустити по Україні до 300 повітряних цілей - і ракет, і дронів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга тим часом підтвердив підготовку ворога до ударів по ядерних енергооб'єктах.

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