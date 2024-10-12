РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті 'прильоти'

Унаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.

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Наслідки удару РФ по Сумах / t.me/prokuraturasumy

Країна-окупант РФ завдала в ніч з 11 на 12 жовтня 2024 року масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Ворог застосував заборонені міжнародним правом методи ведення війни, повідомила Сумська обласна прокуратура.

Повідомляється, що внаслідок удару РФ одна ракета влучила в житловий мікрорайон, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка отримала поранення.

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Також унаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше три приватні будинки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

/ t.me/prokuraturasumy

/ t.me/prokuraturasumy

/ t.me/prokuraturasumy

Удари РФ по Сумах - останні новини за темою

28 вересня війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах, у місті прогриміли вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що ворог атакував цивільний об'єкт охорони здоров'я. На місці удару одразу почали працювати лікарі, ДСНС і поліція.

Згодом стало відомо, що поліція Сумщини документує наслідки цинічної російської атаки на лікарню. За оновленими даними, станом на 10 ранку, внаслідок удару шестеро людей загинули та 10 поранено. Під час атаки БПЛА постраждав і житловий сектор в обласному центрі. На жаль, наразі кількість жертв і постраждалих зросла.

Однак 28 вересня окупанти атакували не лише Суми. Вночі було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у результаті протиповітряного бою.

/ Інфографіка: Главред

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