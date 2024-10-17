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Україна має чим бити вглиб Росії, і це не тільки дрони - ексглава СЗР

Яна Ставська
17 жовтня 2024, 17:30
105
Дозвіл бити західною зброєю - це лише додаткова можливість.
Путін, ATACMS
Удари по Росії - чим дістати ворога? / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головні тези:

  • Дрони ЗСУ дістають цілі на 2 тисячі кілометрів
  • Удар десятком ATACMS по РФ ситуацію не вирішить
  • Ціль номер один - російські бомбардувальники

Україна має власні далекобійні засоби для ударів углиб Росії. Як зауважив у чаті на Главреді колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, у ЗСУ вже є, приміром, дрони радіусу дії до 2 тисяч кілометрів.

Крім того, ЗСУ можуть застосовувати і старі радянські системи, а також сучасну вітчизняну зброю.

"Тож головне, що ми можемо застосовувати власні засоби: С-300 і С-400, дрони або ракети КБ "Луч", а тим більше КБ "Південне". А дозвіл бити західною зброєю - це додатковий елемент, просто на ньому акцентується наша увага і наших союзників", - пояснив генерал у відставці.

Маломуж підкреслив, що союзники бояться нової ескалації з Росією, тому не дають дозволу, "а Київ чомусь думає, що це - вирішальний момент у війні".

Генерал додав, що ураження західними засобами військових цілей на окупованих територіях, зокрема в Криму, теж не потребують дозволу.

"А дозвіл бити ним по російській території - це додатковий фактор тиску на РФ, не більше. Ситуацію на полі бою цей дозвіл не змінить. Якщо наші власні засоби дістають на 2 тисячі кілометрів, ми можемо дотягнутися до місць базування стратегічних бомбардувальників. І по цих аеродромах ми можемо постійно завдавати ударів", - сказав Маломуж.

Головне зараз - щодня атакувати російські аеродроми, де злітають літаки для бомбардування КАБами Харкова, Запоріжжя та інших населених пунктів, додав він.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Удари ЗСУ углиб Росії - головне

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів минулого тижня усі сподівалися на скасування Вашингтоном обмежень на глибокі удари ЗСУ по Росії. Однак цього не сталося.

За словами депутата Єгора Чернєва, рішення вже було на столі у Байдена, проте Білий дім з якихось причин передумав. Українська влада очікує, що про дозвіл оголосять уже після президентських виборів восени 2024 року.

Київ неодноразово наголошував, що зняття обмежень на удари ЗСУ західною зброєю по Росії суттєво би вплинули на перебіг боїв на фронті. Штати ж у цьому сумніваються — підстави для їхніх сумнівів і справді є, бо через зволікання Америки Росія вже встигла перетягнути літаки подалі від зони ураження далекобійним американським озброєнням.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Україна має чим бити вглиб Росії, і це не тільки дрони - ексглава СЗР
Аеродроми РФ в Криму - мапа / Інфографіка: Главред

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