РФ вночі масовано атакувала Україну 68 дронами і 4 ракетами: подробиці

Частину ворожих дронів вдалося збити, частина була локаційно втрачена, ще один безпілотник перебуває в повітрі.

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РФ вночі масовано атакувала Україну 68 дронами і 4 ракетами/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Країна-агресорка Росія у ніч на неділю, 13 жовтня, запустила по Україні 68 безпілотників і чотири ракети.

Ракетами загарбники били по Полтавській, Одеській, Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 13 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області – рф. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.)", – йдеться у повідомленні.

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Українським військовим вдалося збити 31 ворожий дрон в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. Ще 36 російських безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. У Повітряних силах додали, що інформація уточнюється.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У той же час у Повітряних силах додали, що один дрон все ще перебуває в повітрі, тому бойова робота триває.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про "Шахеди"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, була пошкоджена 5-поверхівка. У 5-поверховому будинку понівечений дах, також в одному з під'їздів зруйнована сходова клітка.

У ніч на 11 жовтня ППО збила всі ворожі дрони над Києвом. У Повітряних силах повідомили, що інформація про руйнування або постраждалих не надходила.

Також 11 жовтня РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами, були постраждалі, у були місті "прильоти". Унаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки.

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