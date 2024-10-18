Одна з найпотужніших атак: РФ атакувала Київ дронами, усі БПЛА було збито

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.
"Ніч без оголошення повітряної тривоги для жителів Києва, на жаль, стала вже великим винятком. Такі жорсткі реалії цієї страшної війни. Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни знову була неспокійною", - написав у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
За його словами, всі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені.
Бойова робота в повітряному просторі Києва велася понад 4,5 години.
У місті обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
У ніч на 17 жовтня в Києві оголошували повітряну тривогу через фіксацію російських ударних дронів. У столиці було чути вибухи. Влада заявляла про роботу ППО.
Унаслідок атаки російських ударних дронів у Деснянському районі Києва було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Даних про постраждалих не надходило.
У ніч на 16 жовтня після одноденної перерви вперше за майже 50 днів російська окупаційна армія знову атакувала міста України ударними дронами Shahed. Ворог намагався вдарити безпілотними літальними апаратами і по Києву.
Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах до столиці. Інформація про руйнування або постраждалих не надходила.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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