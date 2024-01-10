РФ за добу втратила сотні військових і десятки одиниць техніки: що відбувається на фронті

Окупаційна армія втратила два танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 1 СПГ (АГС), 17 БпЛА, 7 автомобілів.

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За минулу добу ЗСУ відбили десятки атак ворога / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку. Українські військові продовжують стримувати ворога, який зазнає втрат. Про це йдеться у зведенні Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

За минулу добу ЗСУ відбили 11 атак ворога неподалік від Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області - там було відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

Загальні втрати ворога склали 391 особу і 42 одиниці техніки. Зокрема, окупаційна армія РФ втратила: 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 1 СПГ (АГС), 17 БПЛА, 7 автомобілів.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 січня втрати ворога за добу склали: 800 окупантів, 2 танки, 12 артсистем, 1 засіб ППО, 11 безпілотників.

Втрати армії РФ за добу 9 січня ​ / Фото: Главред

Як повідомляв Главред, російські політики відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції на Харківщині для створення "буферної зони" з Білгородською областю. При цьому окупаційна армія, ймовірно, не здатна провести операцію із захоплення значної території Харківщини в найближчій перспективі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області у російських військ продовжують виникати проблеми з командуванням і зв'язком. Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни, окупанти змушені чекати дозволу для використання артилерії, після чого надсилають фото- і відеозвіти про знищення цілей.

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