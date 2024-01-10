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Зазнали значих втрат: у росіян серйозні проблеми на лівому березі Дніпра - ISW

Юрій Берендій
10 січня 2024, 08:30
За даними аналітиків, Сили оборони України поблизу населеного пункту Кринки знищують до 90% військової техніки російської окупаційної армії.
Зазнали значих втрат: у росіян серйозні проблеми на лівому березі Дніпра - ISW
У росіян серйозні проблеми на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: Міноборони України, 56 ОПМБр

У російських військ на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області продовжують виникати проблеми з командуванням і зв'язком. Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), окупанти вимушені чекати на дозволи для використання артилерії, після чого надсилають фото- та відеозвіти про знищення цілей.

Аналізуючи інформацію з російських джерел, аналітики зробили висновок про серйозні проблеми, які значно підривають боєздатність російських військ на цьому напрямку. За цими даними, проблеми з командуванням і зв'язком не тільки не вирішуються після зміни керівництва російським угрупованням "Дніпро", а й загострюються.

"Незважаючи на призначення Михайла Теплинського командувачем угрупованням, спостерігається почастішання скарг з боку російських військових на неефективність вирішення цих проблем", - вказують у звіті ISW..

відео дня

Аналітики відзначають, що хоча кількість випадків самогубних штурмів у районі Кринок трохи зменшилася, проблеми все ще залишаються серйозними.

В ISW наголошують, що російські окупанти, що знаходяться в районі Кринок, висловлюють незадоволення через труднощі у збиванні українських літаків та вертольотів, повідомляючи про затримки у отриманні своєчасного дозволу від командування. Крім того, вони вказують на необхідність багатогодинного очікування дозволів для відкриття артилерійського вогню по Збройних Сил України.

У той же час окупанти скаржаться на відсутність систем радіо-електронної боротьби (РЕБ) для протидії українським безпілотникам, які активно застосовуються в районі Кринок і завдають загарбникам значних втрат.

Аналітики також вказують на те, що російський так званий "воєнкор" закликав командування припинити перекидання техніки в район Кринок та його околиці. За його словами, українські військові успішно знищують до 90% військової техніки окупаційної армії на цьому напрямку.

Військовий експерт Костянтин Машовець повідомив, що частини 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії, розташовані на південний схід від Кринок, готові до активних атак для виснаження оборонних сил. Це свідчить про те, що командування цього полку дотримується традиційної російської тактики з утомливих фронтальних атак.

У районі Кринок російські війська зазнали значних втрат, особливо сильно постраждали частини 104-ї повітряно-десантної дивізії. За даними Інституту вивчення війни, станом на 9 січня, поблизу Кринок тривали позиційні бої, але не було підтверджених змін на лінії фронту на лівобережжі Херсонської області.

Війна Росії проти України - останні новини

Як вказують аналітики Інституту вивчення війни, російські політики знову закликали до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Білгородською областю. Проте, існує ймовірність, що окупаційна армія не зможе успішно провести операцію і захопити значну територію Харківщини у найближчому майбутньому.

Україні для проведення контрнаступу необхідно щонайменше 180 військових літаків та значна кількість іншого військового обладнання. Таку думку висловив полковник запасу та військовий аналітик Петро Черник.

Військовий експерт Владислав Селезньов висловив свою думку щодо можливого нового штурму Харкова російськими окупантами. За його словами, він вважає, що чисельність ворожого угруповання на харківському напрямку біля кордону з Україною недостатня для проведення нової атаки.

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