У РФ хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині - ISW

Окупаційна армія, ймовірно, не здатна провести операцію із захоплення значної території Харківщини в найближчій перспективі.

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У РФ немає ресурсів для проведення масштабної наступальної операції / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, МО рф

Російські політики відновили заклики до широкомасштабної наступальної операції в Харківської області для створення "буферної зони" з Білгородською областю. При цьому окупаційна армія, ймовірно, не здатна провести операцію із захоплення значної території Харківщини в найближчій перспективі.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 9 січня, що російські війська зроблять все можливе, щоб не допустити обстрілів Бєлгородської області з боку України.

Російські джерела, скориставшись коментарем Пєскова, закликали російські війська створити "буферну зону" глибиною до 15 кілометрів в Харківській області, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

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В ISW нагадують, що російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення транскордонними рейдами проукраїнських сил в Білгородську область.

Експерти ISW вважають, що російське вторгнення на 15 кілометрів в глибину і кілька сотень кілометрів в ширину було б масштабною операцією, яка ымагала б угруповання сил, набагато більшого та значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше - в Бєлгородській області.

Раніше аналітик Інституту вивчення війни писали про те, що російські війська можуть активізувати зусилля щодо захоплення Куп'янська на Харківщині протягом найближчих тижнів. Російське угруповання на Куп'янському напрямку виглядає більш пристосованим для проведення інтенсивних наступальних дій, ніж де-небудь в Україні або вздовж кордону.

Поки що російські військові здатні провести лише тактичні дії в Харківській області. І вони будуть служити для відволікання і фіксації українських сил від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.

Ризик захоплення Харківщини

Окупаційні війська агресора Росії проводять постійні наступальні дії на Куп'янському напрямку. Їхні атаки сповільнилися, ЗСУ завдають ворогові втрат. Росіяни атакують більше півроку на даній ділянці фронту, але безрезультатно. Очікується, що загарбники будуть знову наступати на Синьківку, щоб створити умови для можливого блокування Куп'янська.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував ймовірність нового штурму Харкова російськими окупантами. Він вважає, що чисельність ворожого угруповання на харківському напрямку біля кордону з Україною недостатня для нової атаки.

Раніше британське видання The Telegraph повідомило 4 січня, що неназване джерело, "близьке" до українських військових, заявило, що російські війська можуть провести "наземний наступ" вже 15 січня.

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