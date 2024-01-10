Ситуація на Куп'янському напрямку різко змінилась: в ЗСУ назвали причину

В ЗСУ повідомили, що в ході штурмових дій на Куп'янському напрямку ворог зазнав значих втрат. особливо серед особового складу.

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В ЗСУ прокоментували хід бойових дій на Куп'янському напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пістушка

На Куп'янському напрямку війська оборони завдали супротивнику значних втрат. Водночас, російські окупаційні війська зменшили інтенсивність своїх атак. Про це повідомила начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого майор Надія Замрига у ефірі "Еспресо".

"Бригада перебуває на Куп'янському напрямку. Ворог дещо зменшив кількість атак, але не полишив своїх намірів. Таку ситуацію ми вже спостерігали. Загарбники працюють хвилями, підтягуючи резерви, - зазначає вона.

За її словами, якщо росіяни протягом однієї доби намагаються штурмувати оборонні позиції ЗСУ поняд 10-15 разів, то це може свідчити про намір противника знайти слабкі місця для подальшог прориру.

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"Ворожа піхота суне, йде важка й автомобільна техніка, підвозячи БК і харчі. Коли росіяни зазнають втрат, отримавши по зубах, то вони не забирають своїх загиблих та поранених. Відходять на свої позиції, і кілька днів маємо кількість атак менш як 10. Наразі такий період", - зауважила Замрига.

Вона також додала, що в ході наступальних дій на Куп'янському напрямку росіяни зазначали великих втрат в живій силі.

"Наразі противник намагається поповнити запаси людського ресурсу. Здебільшого це мобілізовані, які нещодавно відбували покарання в місцях позбавлення волі, і їх дуже багато. Очікуємо, що незабаром збільшиться кількість атак з боку ворога", - наголосила Замрига.

Загроза наступу на Харків

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 січня журналісти видання The Telegraph опублікували матеріал в якому стверджувалося, що російські окупанти готуються до наступу в районі Куп'янська. За даними британських журналістів, очікується, що напад відбудеться 15 січня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи можливу загрозу наступу на Харків, закликали не панікувати. За їхніми словами, військові готові до різних розвитків подій.

Представник ЗСУ Володимир Фітьо зауважив, що російські війська атакують Куп'янський напрямок з жовтня. Незважаючи на щоденні штурмові дії, ворогові не вдалося досягти успіху.

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