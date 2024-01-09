Харкову не загрожує наступ РФ: у ЗСУ вказали на важливий момент

Російські окупанти у рамках поточного наступу зібрали дуже великі сили, потрібно розуміти, що ворог сильний, сказав представник ЗСУ Володимир Фітьо.

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Харкову зараз не загрожує наступ окупантів - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Сили оборони України на даний момент не зафіксували підготовки агресора Росії до наступу на Харків. ЗСУ заздалегідь побачать такі заходи, якщо вони будуть. Втім, потрібно не забувати, що ворог сильний,має велику кількість ресурсів, не рахується з втратами і задіяв дуже великі сили під час свого нинішнього наступу. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Харкову наразі не загрожує наступ РФ. Але не можна забувати - ворог сильний і швидко вчиться.

"Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути. Але ворог сильний, має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч", - сказав Фітьо. відео дня

За його словами, росіяни по всій лінії фронту зібрали велику кількість окупантів, і щоб їх перекинути на певну ділянку потрібен час. І якби вони робили такі кроки, ЗСУ б це побачили.

"Будь-яке формування будь-якого наступального угруповання вимагає часу, ресурсів і навченого особового складу. Зараз РФ задіяла дуже великі сили в наступальній операції в Україні", - підкреслив Володимир Фітьо.

Загроза наступу на Харків

Журналісти видання The Telegraph 4 січня випустили матеріал, в якому йшлося про те, що окупанти Росії готуються до наступу в районі Куп'янська. На думку британціі, загарбники будуть атакувати 15 січня.

У Головному управлінні розвідки Міноборони, коментуючи загрозу наступу на Харків, закликали не піддаватися панічним настроям. Розвідці відомо, що відбувається на кордоні, військові готові до будь-яких сценаріїв.

Війська Росії штурмують Куп'янський напрямок ще з жовтня, зауважив представник ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, незважаючи на щоденні атаки, ворогові не вдалося досягти успіху.

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