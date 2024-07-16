УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ обрала нову ціль на сході: окупанти наближаються до ключової траси – NYT

Олексій Тесля
16 липня 2024, 10:16
102
Російські окупанти наближаються до ключового українського маршруту поставок.
РФ обрала нову ціль на сході: окупанти наближаються до ключової траси – NYT
ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російським окупаційним військам, ймовірно, вдалося захопити село Урожайне Донецької області, яке повернула Україна минулого літа, при цьому ЗСУ намагаються стримувати просування Росії по всьому фронту.

Водночас загарбники РФ на сході наближаються до ключової дороги постачання. Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times.

Водночас відзначається просування ворожих військ на сході, де окупанти вийшли на околиці Часового Яру, опорного пункту в регіоні. При цьому РФ наближається до ключового українського маршруту поставок.

відео дня

Генеральний штаб української армії заявив у неділю, що "найгарячіша ситуація" вздовж лінії фронту була поблизу Покровська - східного міста, яке перетворилося на військовий гарнізон. Воно розташоване на ключовій дорозі, що з'єднує кілька міст у регіоні, які контролюються Україною.

Підкреслюється, що відтоді як цього року Росія захопила Авдіївку, її війська повільно просуваються до важливої дороги T0504. Наразі вони менш ніж за 7 км на південь від дороги, що в межах радіусу дії російської артилерії та безпілотників.

Небезпека в тому, що якби російські війська вийшли на цю дорогу, українські військові операції на сході Донецької області були б серйозно ускладнені. Зокрема, перерізання дороги ще більше ізолювало б місто Часів Яр - одну з головних цілей Москви.

Нещодавно українські війська відступили зі східного краю Часового Яру. Російські війська нещодавно також прорвалися в сусідні населені пункти Торецьк і Нью-Йорк, посилюючи тиск на українські лінії постачання.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України відбили позиції на сході. Активні бойові дії тривають на Покровському напрямку, розповіли в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині. Українські захисники відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ, повідомили в ISW.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Screenshot
/ Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Часів Яр війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

11:41 Україна
Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

11:18 Україна
Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

11:09 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на сьогодні 16 липня: на Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення 3674

Гороскоп на сьогодні 16 липня: на Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії 2533

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти Росії

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті 2379

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів 1890

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів

Останні новини

11:41

В Україні ввели аварійні відключення світла: в яких областях не діють графіки

11:35

Неймовірно повітряні пиріжки, як із бабусиної книги рецептів - швидкий рецептВідео

11:33

РФ може спробувати перетнути кордон у двох областях України: деталі від ЗСУ

11:18

Кулеба назвав головні цілі ударів ЗСУ західною зброєю по території РФ

11:09

Після "мирного турне" Орбан просить у ЄС поблажку для Путіна: у Bild дізналися деталі

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристівЩо чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів
10:55

Церковне свято 17 липня: що заборонено робити у день великомучениці Марини

10:49

"Це просто неможливо": Наталя Могилевська показала, як проводить час із донькою

10:42

Катастрофічна атака РФ на гольф-карах: в Forbes здивували тактикою ворога

10:22

Дружина 64-річного Тігіпка показала, як переносить спеку з півторамісячною донею

Реклама
10:21

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Кроликам - розрив стосунків, Собакам - велика помилка

10:16

РФ обрала нову ціль на сході: окупанти наближаються до ключової траси – NYT

10:08

У Польщі жорстоко побили підлітка з України: 17-річний хлопець у реанімації

09:57

4 найкращі господарі та господині за знаком зодіаку

09:52

Математична головоломка: відсутнє число знайдуть не всі

09:43

Гороскоп на завтра 17 липня: Рибам - проблеми з грошима, Стрільцям - перешкоди

09:43

Путініст Галкін жорстко "наїхав" на Аллу Пугачову - деталі

09:41

Переговори та мир із Росією: в ISW розкрили цинічні умови Кремля

09:29

Співачку Lama затримала поліція у Львові перед концертом

09:10

"Підкосить Трампа": експерт назвав єдиний шанс Демпартії на виборах у США

09:05

Дочка путініста Кіркорова публічно висміяла батька з матами

Реклама
09:03

"Консультуюся лише із собою": Байден відповів, чи зніме свою кандидатуру з виборів

09:00

Чи буде в Білорусі військова база КНР і чим загрожує Лукашенку ця "дружба" : інтерв'ю зі Ступаком

08:25

Путіністи Волочкова і Джигурда зчепилися на публіці - що сталося

08:18

Сили оборони України відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

08:10

Щонайменше 5 вибухів за ніч: дрони атакували ППО в окупованому Маріуполі

08:00

Путін влаштував маскарад із Лукашенком, НАТО застосує 5 статтю проти РосіїПогляд

07:04

Другий саміт миру: у США відповіли, чи підтримують участь країни-агресора РФ

06:10

Чому замах на Трампа залишається темою №1: чого чекає Росія?Погляд

05:50

Україну найближчим часом накриє нова магнітна буря: якою буде її потужність

05:10

Є два кандидати: названо ймовірних наступників Байдена на виборах президента США

04:05

Як охолодити ноутбук: найкращі поради з інтернету

03:26

Демократи не можуть зняти Байдена з виборів: експерт сказав, від кого залежить рішення

02:45

Помилка, яку робить більшість: чому не варто заряджати телефон вночі

02:00

Росіяни верещать від злості: Лайма Вайкуле приголомшила вчинком на концерті

01:30

Смерть Шеннен Доерті: колеги по "Усі жінки відьми" відреагували на смерть акторки

00:12

Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: який у нього шанс на перемогу

15 липня, понеділок
22:47

Трамп обрав у віцепрезиденти сенатора, який саботував допомогу Україні: хто він

22:33

РФ може повторити масований удар по Україні: експерти попередили про нову небезпеку

22:30

Годин зі світлом буде значно більше: в Укренерго сказали, коли чекати на покращення

22:26

Скільки штрафів можна отримати, якщо не оновити дані в ТЦК - відповідь адвоката

Реклама
22:00

Чому кондиціонер погано охолоджує: 6 головних причин, які потрібно знатиВідео

21:55

Віктор Розовий уперше показав наслідки важкого поранення на фронті

21:53

У ЄК дали Орбану "ляпаса" за братання з Путіним: офіційна заява

21:41

"Колишній" Дорофєвої вдруге одружився: Позитив показав ніжні фото з жінкою

21:36

Захід посилить перевірку нафтового флоту РФ: у Bloomberg розкрили, що відбувається

20:42

У Криму спалахнули масштабні пожежі: що сталося

20:41

Зеленський терміново змінив військовий склад Ставки верховного головнокомандувача

20:16

Правильний спосіб використання сільнички та перечниці вразив людей

20:03

Удари ATACMS по Росії: у Пентагоні пояснили, чому вони проти

19:48

Швидко та смачно: як замаринувати крильця для шашлику – ідеальний рецептВідео

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти