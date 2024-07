РФ обрала нову ціль на сході: окупанти наближаються до ключової траси – NYT

Російським окупаційним військам, ймовірно, вдалося захопити село Урожайне Донецької області, яке повернула Україна минулого літа, при цьому ЗСУ намагаються стримувати просування Росії по всьому фронту.

Водночас загарбники РФ на сході наближаються до ключової дороги постачання. Про це йдеться в матеріалі видання The New York Times.

Водночас відзначається просування ворожих військ на сході, де окупанти вийшли на околиці Часового Яру, опорного пункту в регіоні. При цьому РФ наближається до ключового українського маршруту поставок.

Генеральний штаб української армії заявив у неділю, що "найгарячіша ситуація" вздовж лінії фронту була поблизу Покровська - східного міста, яке перетворилося на військовий гарнізон. Воно розташоване на ключовій дорозі, що з'єднує кілька міст у регіоні, які контролюються Україною.

Підкреслюється, що відтоді як цього року Росія захопила Авдіївку, її війська повільно просуваються до важливої дороги T0504. Наразі вони менш ніж за 7 км на південь від дороги, що в межах радіусу дії російської артилерії та безпілотників.

Небезпека в тому, що якби російські війська вийшли на цю дорогу, українські військові операції на сході Донецької області були б серйозно ускладнені. Зокрема, перерізання дороги ще більше ізолювало б місто Часів Яр - одну з головних цілей Москви.

Нещодавно українські війська відступили зі східного краю Часового Яру. Російські війська нещодавно також прорвалися в сусідні населені пункти Торецьк і Нью-Йорк, посилюючи тиск на українські лінії постачання.

