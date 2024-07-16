Сили оборони України відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Українські захисники відновили втрачені позиції біля Торецька Донецької області, водночас російські окупанти також мали успіхи на цьому напрямку.
"Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії тривали", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики спираються на геолокаційні знімки від 14 липня на яких зафіксовано, що Сили оборони України нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька). Водночас також підтверджується інформація про наступ ЗС РФ у межах Торецька.
Водночас, згідно з геолокаційними кадрами від 15 липня, російські війська нещодавно просунулися у східному районі Сєвєрного та продовжували наступ у районі Залізного біля Торецька.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Водночас на Покровському напрямку армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Авдіївки. Також окупанти атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки, додали в ISW.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакували і відкинули росіян на Харківщині. Українські захисники відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ, повідомили в ISW.
Нагадаємо, ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.
Раніше повідомлялося про те, що на Харківщині знищено десятки російських штурмовиків. Ворог продовжує вести наступ, а також готує нові штурмові підрозділи.
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