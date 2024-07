Українські захисники відновили втрачені позиції біля Торецька Донецької області, водночас російські окупанти також мали успіхи на цьому напрямку.

"Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії тривали", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики спираються на геолокаційні знімки від 14 липня на яких зафіксовано, що Сили оборони України нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька). Водночас також підтверджується інформація про наступ ЗС РФ у межах Торецька.

Водночас, згідно з геолокаційними кадрами від 15 липня, російські війська нещодавно просунулися у східному районі Сєвєрного та продовжували наступ у районі Залізного біля Торецька.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.