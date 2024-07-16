Сили оборони України відбили позиції на сході: в ISW назвали напрямок

Активні бойові дії тривають на Покровському напрямку, розповіли в ISW.

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ЗСУ відбивають удари РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Українські захисники відновили втрачені позиції біля Торецька Донецької області, водночас російські окупанти також мали успіхи на цьому напрямку.

"Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії тривали", - йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики спираються на геолокаційні знімки від 14 липня на яких зафіксовано, що Сили оборони України нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька). Водночас також підтверджується інформація про наступ ЗС РФ у межах Торецька.

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Водночас, згідно з геолокаційними кадрами від 15 липня, російські війська нещодавно просунулися у східному районі Сєвєрного та продовжували наступ у районі Залізного біля Торецька.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Водночас на Покровському напрямку армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Авдіївки. Також окупанти атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки, додали в ISW.

/ understandingwar.org

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/ Главред

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