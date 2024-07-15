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ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині: в ISW назвали напрямки

Олексій Тесля
15 липня 2024, 08:11
283
Українські захисники відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ, повідомили в ISW.
ВСУ, война, фронт,
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 окрема механізована бригада сухопутних військ ЗС України

У Харківській області підрозділи Сил оборони України зуміли відновити втрачені раніше позиції.

Як ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники досягли успіху в районі Вовчанська.

"Українські сили провели локалізовані контратаки на північ і північний схід від міста Харкова і нещодавно відновили обмежені позиції у Вовчанську", - уточнюється в матеріалі.

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Згідно з аналізом геолокаційних кадрів, частини "кадирівців" завдавали ударів по Силах оборони в північно-західній частині Вовчанська. Це говорить про те, що українські війська повернули собі певні позиції в місті.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Скріншот
/ understandingwar.org

Крім того, наводяться свідчення українських джерел, які зазначають, що підрозділи ЗСУ відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ від населеного пункту Сотницький Козачок.

Також уточнюється, що бої тривали у Вовчанську та поблизу Глибокого (на північ від Харкова). За даними Сил оборони, за останній час кількість атак піхоти РФ поблизу Липців зменшилася, але російські війська посилили авіаудари в цьому районі.

Скріншот
/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 12 і 13 липня.

Раніше повідомлялося про те, що на Харківщині знищено десятки російських штурмовиків. Ворог продовжує вести наступ, а також готує нові штурмові підрозділи.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресора Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.

Screenshot
/ Главред

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Харківська область війна Росії та України Інститут вивчення війни Вовчанськ
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