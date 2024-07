ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині: в ISW назвали напрямки

У Харківській області підрозділи Сил оборони України зуміли відновити втрачені раніше позиції.

Як ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники досягли успіху в районі Вовчанська.

Згідно з аналізом геолокаційних кадрів, частини "кадирівців" завдавали ударів по Силах оборони в північно-західній частині Вовчанська. Це говорить про те, що українські війська повернули собі певні позиції в місті.

Крім того, наводяться свідчення українських джерел, які зазначають, що підрозділи ЗСУ відкинули частини 245-го мотострілецького полку РФ від населеного пункту Сотницький Козачок.

Також уточнюється, що бої тривали у Вовчанську та поблизу Глибокого (на північ від Харкова). За даними Сил оборони, за останній час кількість атак піхоти РФ поблизу Липців зменшилася, але російські війська посилили авіаудари в цьому районі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.