Дивом вижило новонароджена дитина: спливли моторошні подробиці удару по Харкову

Російські окупанти вдарили по приватних будинках у Харкові. Внаслідок цього постраждало 14 людей.

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Росіяни вдарили по приватних будинках у Харкові / Колаж: Главред, фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти вдарили авіабомбами по Харкову. Одна з них впала на околиці міста, інші дві - у приватному секторі у Київському районі міста. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, пошта, СТО, машини та спортзал.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

відео дня

У Мережі з'явилось відео з місця "прильоту". На кадрах видно зруйновані будинки.

Дивіться відео з місця удару по Харкову:

Росіяни вдарили по приватних будинках у Харкові / фото: скріншот

Що відомо про постраждалих

Внаслідок ворожого удару постраждали 14 людей. Серед них є немовля, якому лише виповнилось два тижні. За даними голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, у дитини різана рвана рана голови. Він перебуває у стані середньої важкості.

Також постраждали дві дитини 8 років. Хлопчик опинився під завалами будинку, його вчасно змогли врятувати рятувальники.

Загалом відомо про те, що постраждали люди віком від одного місяця до 82 років. Серед травмованих 6 чоловіків та 7 жінок. Половина постраждалих перебуває у стані середньої важкості.

Рятувальникам довелося через вікно рятувати літню жінку, яка виявилась заблокована у власній оселі і не могла самостійно пересуватись.

Чим РФ вдарила по Харкову

У прокуратурі зазначили, що російські окупанти вдарили по Харкову боєприпасом УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Його запуск був здійснений з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області РФ.

У Мережі з'явилося відео з наслідками удару. У прокуратурі показали уламок цього боєприпасу.

Дивіться відео з місця удару по Харкову:

Росіяни вдарили по приватних будинках у Харкові / фото: скріншот

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

30 червня внаслідок нового удару по Харкову було пошкоджено будівлю вантажного відділення Нової пошти. Загинула щонайменше одна людина, постраждало - 10 осіб. Серед постраждалих була 8-місячна дитина. Вибухова хвиля відчинила двері машини і хлопчика викинуло на асфальт.

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