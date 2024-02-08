РФ вдарила по Селидовому балістикою з КНДР: є жертва, серед поранених – дитина

Окупаційні війська РФ обстрілювали Селидове Донецької області ракетами С-300 і північнокорейськими KN-23.
"Окупанти вдарили по місту 8 ракетами. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, Росія застосувала для удару ракети КN 23 (твердопаливна тактична балістична балістична ракета виробництва КНДР, - ред.) і С-300", - ідеться в повідомленні МВС.
Унаслідок обстрілу загинула 50-річна жінка, її тіло витягли з-під завалів.
"Семеро людей дістали поранення. Серед них - хлопчик, якому завтра виповниться 7 років, а також двоє чоловіків 18 і 51 років, чотири жінки - 38, 42, 64, 88 років. Робота триває. Наразі відомо про пошкодження 53 багатоквартирних і 10 приватних будинків, 4 навчальних закладів, 2 адмінбудівель, приватного підприємства, 24 транспортних засобів", - ідеться в повідомленні.
Подробиці удару РФ по Селидовому
Як уточнює прокуратура Донецької області, внаслідок атаки росіян загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем і перебувала біля службового приміщення, її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.
Постраждалих доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та ушкодженнями. У дитини до того ж діагностовано різану рану голови. Усі постраждалі перебували в місцях проживання.
Крім того, у місцях влучання ворожих ракет, тип яких з'ясовується, пошкоджено кілька житлових будинків і навчальних закладів, частину з них зруйновано вщент.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося. що окупанти вдарили по лікарні на Донеччині. Загарбники вдарили по лікарні та шахті в місті Селидове. Відомо про двох загиблих і вісьмох поранених.
Нагадаємо, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.
Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під ударом російських ракет були шість регіонів. Є загиблі та постраждалі.
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