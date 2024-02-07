Ракетна тривога по всій Україні, у Харкові та Миколаєві - вибухи: перші подробиці

Окупанти здійснили пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря.

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РФ запустила ракети з бортів Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Вранці 7 лютого по всій Україні оголошено повітряну тривогу через ризик ракетного удару РФ. Українські військові зафіксували пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку Каспійського моря. Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України та пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95МС у напрямку Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

Пуски ракет типу Х-101 з Ту-95МС у напрямку Каспійського моря / t.me/SJTF_Odes

07:46 - "Швидкісна ракета на Київ! Терміново в укриття!", - закликали у Повітряних силах.

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Подробиці ракетного удару по Києву читайте в матеріалі: У Києві - вибухи: є постраждалі, частина жителів лівого берега без електрики та води.

07:33 Голова Львівської ОВ Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобичі.

07:30 Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті вранці 7 лютого. Усі деталі чиновник пообіцяв повідомити після відбою.

За його словами, вночі ворог направив кількох безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПВК "Схід".

Через падіння уламків та влучення інших дронів є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджено будинки та автомобілі. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

07:13 Ракета, яка рухалася у напрямку польського кордону, змінила курс і рухається у бік Львова, попередили Повітряні сили.

"Повідомляють, що ракета летить до Львова! Зараз дуже важливо бути в укритті", - додав мер міста Андрій Садовий.

06:47 Мер Харкова Терехов повідомив про влучання у районі нежитлових обʼєктів міста. Щодо постраждалих - йде уточнення.

06:46 У Повітряних силах попередили про пуски Х-22. Під загрозою – Харківщина.

06:44 Крилаті ракети маневрують у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській областях.

06:26 За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у Слобідському районі Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць триває", - повідомив він.

06:18 Повідомляють про вибухи в Миколаєві.

"Триває атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня", - зазначили в Повітряних силах.

06:03 У Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи.

"У Харкові лунають вибухи. Будьте обережні", - повідомив мер Ігор Терехов.

"Армія Росії завдала щонайменше чотири удари по Харківщині. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляв Главред, 6 лютого начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк повідомила, що РФ перевіряє готовність наших систем ППО. Це цілком імовірно свідчить про підготовку окупантів до чергових ракетних атак.

Також учора повідомлялося, що супутникові знімки з військового аеродрому "Оленя" в Мурманській області також можуть свідчити про те, що російські окупаційні війська можуть готувати нові масовані ракетні удари по Україні.

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