"Раніше не почнуть": Жданов назвав дати нових масованих ракетних ударів РФ

РФ збирає ракети і готується до удару по Україні, попередив Олег Жданов.

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Олег Жданов розповів про підготовку ракетного удару РФ / Главред, Міноборони РФ

Російські масовані атаки по Україні можуть почастішати, заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

Він не виключив, що вони можуть посилитися в разі, якщо Північна Корея постачатиме РФ ракети. Про це він розповів у коментарі ТСН.

За його прогнозом, до посилення масованих ракетних ударів по Україні слід готуватися приблизно через місяць.

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"Раніше вони навряд чи почнуть. Десь із другої половини лютого до середини березня. Там якраз і річниця повномасштабного вторгнення і плюс під президентські вибори потрібно буде показати перемоги на лінії фронту. Піхотою вони сьогодні нічого домогтися не можуть. Я думаю, що вони за місяць нагромадять ракети, трошки попросять у Північної Кореї, можливо, ще в Ірану - там теж є що просити. Так що я думаю, що вони можуть зробити масовані атаки", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, раніше противник атакував Україну за допомогою 24 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Удар був спрямований по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Раніше російські окупанти атакували Україну за допомогою 35 ударних дронів Shahed-136/131 і двох зенітних керованих ракет С-300.

Сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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