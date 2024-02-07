УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський про ракетну атаку РФ: під ударом були 6 регіонів, загинули троє людей

Анна Ярославська
7 лютого 2024, 10:41оновлено 7 лютого, 12:01
У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновано, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, відомо про двох загиблих.
Ракетний удар по Києву
РФ завдала масованого ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку країни-агресора РФ по Україні вранці в середу, 7 лютого. Під ударом були шість регіонів. Наразі всі служби працюють, щоб подолати наслідки російського терору.

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновано, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, станом на цей момент відомо про двох загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. У столиці пошкоджено деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якомога швидше все відновити", - розповів президент.

Двоє людей постраждали в Харківській області, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

відео дня

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Обов'язково відповімо Росії - терористи будуть завжди відчувати наслідки своїх дій. Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто піклується про нашу державу, рятує і допомагає людям", - додав Зеленський.

Оновлено. За даними Київської міської адміністрації, вже відомо про трьох загиблих і 16 ранених у столиці України.

  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА
  • Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024
    Ракетний удар по Києву 7 лютого 2024 Фото: Нацполіція, Telegram, 24 канал, ДСНС, КМВА

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Уранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.

За даними на 09:43, відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару в Києві. Постраждала, зокрема, і вагітна жінка. Під завалами ймовірно є загиблі.

Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

Як писав Главред, 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею. Пізніше вона змінила курс на Львів. Тим часом поляки підняли в небо авіацію.

За даними Повітряних сил, 7 лютого 2024 року окупанти запустили по Україні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні ракети.

Загалом було використано 64 засоби повітряного нападу: 20 "Шахедів-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300.

Знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Росія зазнає фіаско у війні, навіть якщо збереже за собою коридор до Криму – Розумний

Росія зазнає фіаско у війні, навіть якщо збереже за собою коридор до Криму – Розумний

12:00 Ексклюзиви
"Був вибух, я встиг від’їхати, щоб стовп на машину не впав": очевидці – про удар по Києву

"Був вибух, я встиг від’їхати, щоб стовп на машину не впав": очевидці – про удар по Києву

11:44 Україна
Ракета РФ летіла в напрямку Польщі: у Варшаві оголосили про рішення

Ракета РФ летіла в напрямку Польщі: у Варшаві оголосили про рішення

11:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:14

"Я вижив": ослаблений боксер Узєлков загримів у лікарню

13:13

"Стріляв по сину": українському командиру довелося битися проти батька – танкіста РФВідео

13:03

"Кінець усьому": Медведєв вибухнув погрозами на адресу Заходу і заявив про "апокаліпсис"

12:45

Молодик у лютому 2024: три знаки зодіаку зіткнуться з незвичайними подіями

12:35

Підтримка ветеранів – справа не лише держави, а й бізнесу актуально

РФ вдруге за ранок атакувала Україну: у Києві вибухи, що відбувається по країніРФ вдруге за ранок атакувала Україну: у Києві вибухи, що відбувається по країні
12:20

В Україні рекордно змінилися ціни відразу на два "борщові" овочі: що сталося

12:14

Денис Казанський. Росіяни виють через українські дрониВідеоблоги

12:11

"Не рекомендувала б нікому": Кацуріна висловилася про розлучення з чоловіком

12:06

Повинні бути в гардеробі у кожної: Андре Тан назвав наймодніші речі зими 2024 рокуВідео

Реклама
12:00

Росія зазнає фіаско у війні, навіть якщо збереже за собою коридор до Криму – РозумнийЕксклюзив

11:44

"Був вибух, я встиг від’їхати, щоб стовп на машину не впав": очевидці – про удар по КиєвуВідео

11:36

"Середнього віку, незграбний білий": Аффлек висміяв своє сумне обличчя на "Греммі"Відео

11:36

Ракета РФ летіла в напрямку Польщі: у Варшаві оголосили про рішення

11:13

Прийняли за безхатченка: у РФ генерал влаштував п'яний дебош і потрапив до в'язниці - ЗМІВідео

10:54

Українцям зовсім скоро підвищать пенсії: кому пощастить і як сильно збільшать

10:49

РФ вдарила по Україні 44 ракетами і 20 дронами: збили вдалося не усіФото

10:47

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Зміям - серйозна розмова, Півням - невідомість

10:41

Він спав у готелі: принца Гаррі не пустили до палацу

10:41

Зеленський про ракетну атаку РФ: під ударом були 6 регіонів, загинули троє людейФото

10:36

Може призвести до виразки: доктор Габорець назвав перші симптоми гастритуВідео

Реклама
10:36

Удар РФ і візит головного дипломата ЄС до Києва: чиновник показав фото з укриття

10:11

Допомога США ще кілька років буде життєво необхідною Україні: в ISW назвали причину

09:49

Гороскоп на завтра 8 лютого: Діві - нові стосунки, Козерогу - сюрприз

09:31

РФ атакувала Київ десятками ракет: 11 людей постраждали, зокрема й вагітна жінкаФото

09:04

Європою блукає привид контрреволюціїПогляд

08:36

Церковне свято 8 лютого: від чого треба утриматися на Захарії

08:34

"Тисне Трамп": республіканці в Сенаті заблокують пакет допомоги Україні - The Hill

07:44

Російські ракети летіли в бік Польщі: у небо терміново підняли авіацію

06:57

Вибухи у Києві: горить багатоповерхівка, є постраждалі, частина жителів без світла та водиВідео

06:50

США почали переговори з Москвою через КарлсонаПогляд

06:18

Ракетна тривога по всій Україні, у Харкові та Миколаєві - вибухи: перші подробиці

05:00

Місяць ходив з пораненням і лікував інших: історія одного з "титанів" Кринків

04:55

"Усе йде до перемоги Трампа": політолог сказав, чого варто боятися УкраїніВідео

04:15

Як почистити килим, не піднімаючи його: хитрість, яка значно полегшить ваше життя

03:33

Знадобиться IQ Альберта Ейнштейна: вирішіть математичне рівняння за 15 секунд

03:07

Обвал фронту біля Авдіївки: полковник ЗСУ спрогнозував хід боїв за місто

02:22

5 найбільших невдах серед знаків зодіаку в лютому: у кого все піде не за планом

02:00

У Чарльза III рак: як його гаряче кохана Камілла сприйняла страшну новину

01:30

Виведення військ з Авдіївки: ексспівробітник СБУ розкрив причину "страшної ситуації"

01:00

Чи можна їсти заморожені овочі: експерт із харчування дав однозначну відповідь

Реклама
06 лютого, вівторок
23:54

Чи можна купатись під час застуди: відомий лікар дав несподівану відповідьВідео

23:12

Олена Кравець висловилася про зміни в Олені Зеленській під час війни

22:56

Втрати Росії 1 до 12 на нашу користь: Дикий про "пекло" під Авдіївкою

22:48

Стало відомо, скільки за рік виготовлятимуть дронів Bayraktar в Україні

22:47

Удар для роспропаганди: ЗСУ підняли український прапор в Кринках - DeepstateВідео

22:22

15-річна донька Кошового здивувала виконанням світового хіта Вітні Г'юстонВідео

21:54

Чи можна носити чужий наручний годинник: про яку небезпеку попереджають прикмети

21:48

Маски знято: Такер Карлсон похвалився інтерв'ю з Путіним і "запросив" Зеленського

21:18

Україна залишиться без допомоги через Трампа: Байден звернувся до Конгресу США

20:52

В Білому домі назвали ключові теми переговорів Байдена і Шольца: що відомо

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти