Зеленський про ракетну атаку РФ: під ударом були 6 регіонів, загинули троє людей

У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновано, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, відомо про двох загиблих.

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РФ завдала масованого ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку країни-агресора РФ по Україні вранці в середу, 7 лютого. Під ударом були шість регіонів. Наразі всі служби працюють, щоб подолати наслідки російського терору.

"У Миколаєві десятки житлових будинків зруйновано, загинула одна людина. У Києві постраждали понад десятеро осіб, станом на цей момент відомо про двох загиблих. Під завалами можуть перебувати люди. У столиці пошкоджено деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якомога швидше все відновити", - розповів президент.

Двоє людей постраждали в Харківській області, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці.

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"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Обов'язково відповімо Росії - терористи будуть завжди відчувати наслідки своїх дій. Дякую всім нашим медикам, рятувальникам, комунальним службам. Дякую всім, хто піклується про нашу державу, рятує і допомагає людям", - додав Зеленський.

Оновлено. За даними Київської міської адміністрації, вже відомо про трьох загиблих і 16 ранених у столиці України.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Уранці 7 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

У Харкові пролунали вибухи. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У Києві також було чути звуки вибухів. Влада повідомила про роботу сил ППО.

За даними на 09:43, відомо вже про 11 постраждалих від ракетного удару в Києві. Постраждала, зокрема, і вагітна жінка. Під завалами ймовірно є загиблі.

Голосно було в Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

Як писав Главред, 7 лютого одна з російських ракет рухалася в напрямку кордону з Польщею. Пізніше вона змінила курс на Львів. Тим часом поляки підняли в небо авіацію.

За даними Повітряних сил, 7 лютого 2024 року окупанти запустили по Україні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні ракети.

Загалом було використано 64 засоби повітряного нападу: 20 "Шахедів-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300.

Знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БПЛА типу "Шахед-136/131".

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