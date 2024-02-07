Вибухи у Києві: горить багатоповерхівка, є постраждалі, частина жителів без світла та води

Вранці в середу, 7 лютого, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві було чути звуки вибухів.
08:53 Екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-ти поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.
У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.
"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. - Троє - в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - повідомив мер Кличко.
08:42 За попередньою інформацією Київської міської адміністрації, у Голосіївському районі, окрім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також спалахнули припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.
У Дніпровському районі постраждали двоє людей, пошкоджено підземні електромережі.
У Мережі з'явилися фото та відео пожежі у житловому будинку столиці:
08:30 Стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.
08:18 Мер Кличко повідомив, що в Голосіївському районі, за попередніми даними, є займання в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ слідує на місце.
У Дніпровському районі столиці вже двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.
08:09 Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі.
08:08 У ДТЕК повідомили, що через обстріл російських окупантів в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.
08:04 Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці, повідомив мер Кличко.
08:01 Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
Місцеві жителі також пишуть, що деякі споживачі не мають води.
О 07:43 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у місті. О 07:53 він додав, що після вибуху бив виклик медиків у Дніпровський район столиці. Деталі міський голова пообіцяв розповісти згодом.
07:46 - "Швидкісна ракета на Київ! Терміново в укриття!", - закликали у Повітряних силах.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав мер Києва Віталій Кличко о 06:59.
"Кілька ракет у Житомирській області - напрямок Київ!", - повідомили в Повітряних силах о 06:54.
"Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО", - додали за хвилину у ПС ЗСУ.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав мешканців міста не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях до відбою.
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Як писав Главред, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі міста. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.
Зазначимо, супутникові знімки з військового аеродрому "Оленя" в Мурманській області 6 лютого свідчили про те, що російські окупаційні війська можуть готувати нові масовані ракетні удари по Україні.
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