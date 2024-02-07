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Вибухи у Києві: горить багатоповерхівка, є постраждалі, частина жителів без світла та води

Анна Ярославська
7 лютого 2024, 06:57оновлено 7 лютого, 08:59
У Київській області - крилаті ракети. У Повітряних силах України попередили про роботу сил ППО.
Ракетний удар, Ту-95МС
РФ запустила по Україні ракети з бортів Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Вранці в середу, 7 лютого, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві було чути звуки вибухів.

08:53 Екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-ти поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.

У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії.

відео дня

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. - Троє - в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - повідомив мер Кличко.

08:42 За попередньою інформацією Київської міської адміністрації, у Голосіївському районі, окрім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також спалахнули припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС.

У Дніпровському районі постраждали двоє людей, пошкоджено підземні електромережі.

У Мережі з'явилися фото та відео пожежі у житловому будинку столиці:

Вибухи у Києві: горить багатоповерхівка, є постраждалі, частина жителів без світла та води
Пожежа у житловому будинку в Києві / Фото: Telegram

08:30 Стало відомо, що внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

08:18 Мер Кличко повідомив, що в Голосіївському районі, за попередніми даними, є займання в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ слідує на місце.

У Дніпровському районі столиці вже двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці.

08:09 Пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район, де, попередньо, сталося загоряння будівлі.

08:08 У ДТЕК повідомили, що через обстріл російських окупантів в Києві без світла залишилась частина мешканців у Дніпровському районі.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання, з'ясують причини та зроблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло", - йдеться у повідомленні.

08:04 Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці, повідомив мер Кличко.

08:01 Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Місцеві жителі також пишуть, що деякі споживачі не мають води.

О 07:43 мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у місті. О 07:53 він додав, що після вибуху бив виклик медиків у Дніпровський район столиці. Деталі міський голова пообіцяв розповісти згодом.

07:46 - "Швидкісна ракета на Київ! Терміново в укриття!", - закликали у Повітряних силах.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - закликав мер Києва Віталій Кличко о 06:59.

"Кілька ракет у Житомирській області - напрямок Київ!", - повідомили в Повітряних силах о 06:54.

"Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО", - додали за хвилину у ПС ЗСУ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав мешканців міста не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях до відбою.

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Як писав Главред, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання в Слобідському районі міста. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Зазначимо, супутникові знімки з військового аеродрому "Оленя" в Мурманській області 6 лютого свідчили про те, що російські окупаційні війська можуть готувати нові масовані ракетні удари по Україні.

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