РФ використала 'диво-зброю' для атаки по Києву: ППО збила гіперзвуковий 'Циркон' - ЗМІ

Світлини уламків, які з'явилися в Мережі, містять маркування "3М22", що відповідає саме ракеті "Циркон", кажуть у Defense Express.

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Росія використала гіперзвуковий "Циркон" для удару по Києву / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, НПУ

Під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, швидше за все, використала "гіперзвукову" ракету "Циркон". Повітряні сили України, ймовірно, збили російську ракету. Про це повідомило видання Defense Express.

На її застосування проти України вказують уламки, знайдені в Дніпровському районі. Фотографії уламків, які з'явилися в мережі, містять маркування "3М22", що відповідає саме цій ракеті. "Циркон" разом із "Кинжалом" вважається частиною російської "вундерваффе".

У Defense Express зазначають, що ці уламки "прив'язані" до місця падіння ракети, їх знайшли у Дніпровському районі, але навряд ЛЕП була ціллю "Циркону". Це свідчить, що російську "диво-зброю" підбили. Однак у зведенні Командування Повітряних сил серед перехоплених ракет зазначили лише крилаті ракети типу Х-555/101 та "Калібр", а не "Циркон". Водночас у ПС інформували про наближення швидкісної ракети до Києва.

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За отриманою інформацією видання, ракета досить сильно фрагментована, тому це значно ускладнює її ідентифікацію. Крім цього, про саму ракету "Циркон" відомо доволі мало, оскільки вона не демонструвалася публічно. Навіть в самій Росії статус цієї ракети є невизначеним.

"Але, як стало відомо, Defense Express, уламки які були знайдені сьогодні відповідають уламкам ще однієї неідентифікованої ракети, яку ворог використав на початку року й відносно якої також було зроблено припущення, що це був "Циркон". Тому цілком можливо, що сьогодні ворог використав цю ракету не вперше", - зазначили у виданні.

Щодо ракети ЗМ22 "Циркон", варто відзначити, що в Росії її називають "гіперзвуковою", хоча ймовірно вона є твердопаливною ракетою, подібною до "Кинжалу". Вона розганяється до високої швидкості, приблизно до 9 Махів. Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

Після заяв про збиття ракети Х-47 "Кинжал" російські пропагандисти спочатку відкидали цю інформацію, стверджучи, що ракету неможливо перехопити. Однак коли це стало фактом, почали все ж пояснювати, як "Кинжал" вдалося збити.

Ракетний удар по Україні 7 лютого

Нагадаємо, вранці 7 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Під час тривоги Росія завдала масштабного ракетного удару по території України. Вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Миколаєві, Дрогобичі, Дніпропетровській області та інших регіонах.

Також відомо, що окупанти вдарили ракетами по Києву, це був третій удар у 2024 році. Приблизно 20 ворожих цілей були збиті силами протиповітряної оборони над столицею та в області. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з території Росії.

Як повідомляв Главред, 7 лютого російські окупанти здійснили повторний ракетний удар по території України. Уламки ракети були зафіксовані у Дніпровському районі Києва. Внаслідок обстрілу російських окупантів Дніпровський район опинився без електропостачання.

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