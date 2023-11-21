Окупанти вдарили по лікарні на Донеччині, є загиблі та багато поранених: деталі

Загарбники вдарили по лікарні та шахті у місті Селидове. Відомо про двох загиблих і вісьмох поранених.

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Окупанти вдарили по лікарні та шахті на Донеччині/ колаж: Главред, фото: Telegram в.о. начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза, Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти у ніч на вівторок, 21 листопада, вдарили по місту Селидове на Донеччині й влучили, зокрема, у лікарню та шахту.

Внаслідок удару загинули двоє людей – працівник шахти та ще одна людина в лікарні. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз у Telegram.

Він зазначив, що станом на цей час відомо про вісьмох поранених.

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"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільним і нищити цивільну інфраструктуру – цього разу удар прийшовся по лікарні у Селидовому та по шахті у передмісті. Серед жертв цієї атаки 1 людина загинула у лікарні і 1 – на території шахти", – зазначив Мороз.

В.о. голови ОВА розповів, що внаслідок удару у шахті було пошкоджено 7 будівель, 14 легкових автомобілів і 5 автобусів. У лікарні частково зруйновані поліклініка, інфекційне і приймальне відділення.

"На місці злочину працюють поліцейські та рятувальники. У разі надходження нової інформації повідомлятиму додатково", – додав Мороз.

Загинув 63-річний чоловік на підприємстві, ще 1 людина в лікарні

У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що удар по Селидовому окупанти нанесли о 23:35 у понеділок, 20 листопада.

"Мішенню для окупаційних військ стала міська лікарня, у якій на лікуванні перебували люди. Внаслідок обстрілу восьмеро громадян отримали контузії та осколкові поранення, а один загинув. Також ворожі ракети поцілили по підприємству, розташованому на території Новогродівської територіальної громади. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув 63-річний працівник, який знаходився в одному з приміщень", – йдеться у повідомленні.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, країна-агресорка РФ вдарила ракетами на Запоріжжі 18 листопада. Коли на місце першого удару прибули поліцейські та рятувальники, військові РФ здійснили ще один обстріл. В результаті загинули двоє рятувальників, ще троє отримали поранення, також поранені четверо місцевих жителів.

У ніч на вівторок, 21 листопада, РФ завдала нового удару ракетами та дронами. Російські війська вночі випустили по території України 11 дронів-камікадзе Шахед і 5 ракет двох типів. Сили ППО України збили 10 дронів і одну ракету.

Раніше військовий експерт Петро Черник спрогнозував, куди спрямують 800 ракет росіяни. Більше восьми сотень ракет, які, за попередніми даними, були накопичені країною-агресором Росією, будуть використані для атак на інфраструктуру України, зазначив він.

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