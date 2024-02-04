УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

Олексій Тесля
4 лютого 2024, 20:52
Україна готує переговори з партнерами щодо посилення засобів ППО, розповів президент.
Зеленський, ракета
Володимир Зеленський розповів про цілі ударів РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо водозабезпечення та захисту об'єктів енергетики міст і сіл Дніпропетровської області.

"Зараз (відвідав - ред.) Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого Рогу. Захист енергооб'єктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО і РЕБ. Відновлення енергопотужностей", - повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував усім ремонтним бригадам, задіяним у відновленні критичної інфраструктури після російських обстрілів.

відео дня

"Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон", - наголосив президент.

За його словами, українська влада працює над тим, щоб додати можливості збивати ворожі ракети та дрони.

"Наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові переговори з партнерами з цього приводу", - додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився з приводу дефіциту систем ППО. Поки зарано говорити про комплексний захист держави, вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ. Президент розповів про засідання Ставки, на якому обговорювали забезпечення фронту і посилення сил ППО.

Як раніше повідомлялося, у ЗСУ розкрили тривожну ситуацію в силах ППО. Протиповітряні бої йдуть в Україні фактично щодня, підкреслив Юрій Ігнат.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Накрили збіговисько окупантів: деталі удару по ресторану в захопленому Лисичанську

Накрили збіговисько окупантів: деталі удару по ресторану в захопленому Лисичанську

21:48 Україна
Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

20:52 Україна
"Чітко дали зрозуміти": у Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного

"Чітко дали зрозуміти": у Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного

19:53 Світ
Всі головні новини

Останні новини

21:49

Жінка поділилася найкращим засобом для виведення помаранчевих плям із білого одягу

21:48

Накрили збіговисько окупантів: деталі удару по ресторану в захопленому Лисичанську

21:18

Чудне голосування журі: Данилко, Джамала і Танчинець здивували вибором фаворитівВідео

20:54

Це успіх: у ЗСУ розказали про потужне просування під Бахмутом

20:52

Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:53

"Чітко дали зрозуміти": у Байдена відверто оцінили ймовірність відставки Залужного

19:49

Фінал Нацвідбору: хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024Відео

19:46

Про буферну зону на кордоні з РФ: є два недолікиПогляд

19:40

Місячний календар на 5 лютого: що заборонено робити в один із найпотужніших днів

Реклама
19:27

Скажений вітер і сильні снігопади: в Україну вривається потужний шторм

19:22

У ВР зʼявилися питання до вже нового проекту про мобілізацію: що турбує депутатів

18:58

Рідні не могли отримати тіло майже 2 роки: РФ вбила 25-річного пілота

18:50

Росіян "покришили" на кордоні: нові деталі провальної вилазки ДРГ на Сумщині

18:08

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024: де дивитися результати голосування онлайнВідео

18:00

У СРСР сода була на вагу золота: як її використовували економні господині

17:58

У Байдена відреагували на допомогу США Ізраїлю без України категоричним "ні"

17:50

"Раніше не почнуть": Жданов назвав дати нових масованих ракетних ударів РФ

17:26

Як зрозуміти, що фарш зіпсувався: 4 безпомилкові ознаки, про які повинен знати кожен

17:24

Як на обкладинці Vogue: Дмитро Гордон знявся з Аллою Пугачовою в Києві

17:15

Перемога буде вже скоро: мольфарка з Карпат назвала місяць закінчення війни

Реклама
17:08

Любовний гороскоп з 5 до 11 лютого: Леву - неправильна любов, Терезам - підозри

16:54

Зеленський анонсував нові поставки: системи ППО прикриють міста та лінії фронту

16:54

Лишень місяць потому: Потап знову покинув Україну

16:47

Спливли нові подробиці "Новочеркаська": втрати у РФ ще серйозніші, ніж думали

16:42

Застарілий жир і нагар відваляться самі: як відмити духовку всередині

16:36

Що з'їсти 5 лютого, щоб зцілитися від хвороб: важливі прикмети дня

16:09

Гороскоп Таро з 5 до 11 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

15:55

Війна кланів у Кремлі: дипломат розкрив сценарій бунту в оточенні ПутінаВідео

15:53

Макс Барських відверто пояснив, як зумів врятуватися від депресії

15:15

Будуть рекордно високі температури: синоптик розповів про стрімке потепління

15:11

"Познущався" над ворогом: Зеленський побував на самому "нулі", зустрівся з воїнамиВідео

14:52

"П'яна бійка була": Данилко зізнався, що сталося з його обличчям на Нацвідборі

14:47

Без пакета для України: у Конгресі анонсували голосування допомоги Ізраїлю

14:32

Ситуація в Авдіївці стала критичною, доля міста вирішиться цими днями - Цаплієнко

14:12

2 рази повертали світло: атака росіян на Кривий Ріг була найбільшою за рік - Укренерго

14:07

Організатори Нацвідбору відмовили Skylerr у знятті її кандидатури з голосування

13:56

Підгузки - скарб для квітникарів: як їх використовують

13:34

Гороскоп на завтра 5 лютого: Раку - брак грошей, Рибам - тиск на роботі

13:28

У законопроекті про мобілізацію дечого немає - ветеран війни Гудименко

13:26

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Бикам - задоволення, Козам розтрати

Реклама
13:22

Дістають танки 50-х років, новіші згоріли: Дикий описав серйозні проблеми РФ з технікою

13:09

Який вигляд має пояс вірності: вся правда про легендарний середньовічний гаджет

12:35

"Не цікаво в цих піар-перегонах": учасниця зняла свою кандидатуру з Нацвідбору

12:21

ЗСУ потрапили в оточення росіян: один дрон врятував цілу групуВідео

12:20

Коліщатко може не тільки скролити: прихована функція комп'ютерної мишки

12:17

Церковне свято 5 лютого: важливі заборони в Агафіїв день

12:07

В України закінчуються боєприпаси, РФ скористалася цим і змінила тактику дій – Forbes

11:32

Росіяни спробували прорвати кордон на півночі: усі деталі

11:31

Осадча зворушливо згадала, як "при надії" виходила заміж за Горбунова

11:00

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Китайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти