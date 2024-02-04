Удари ракетами й дронами: Зеленський назвав одну з головних цілей для атак РФ

Україна готує переговори з партнерами щодо посилення засобів ППО, розповів президент.

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Володимир Зеленський розповів про цілі ударів РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо водозабезпечення та захисту об'єктів енергетики міст і сіл Дніпропетровської області.

"Зараз (відвідав - ред.) Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого Рогу. Захист енергооб'єктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО і РЕБ. Відновлення енергопотужностей", - повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував усім ремонтним бригадам, задіяним у відновленні критичної інфраструктури після російських обстрілів.

відео дня

"Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон", - наголосив президент.

За його словами, українська влада працює над тим, щоб додати можливості збивати ворожі ракети та дрони.

"Наші воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює проти російського повітряного терору, заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові переговори з партнерами з цього приводу", - додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський відверто висловився з приводу дефіциту систем ППО. Поки зарано говорити про комплексний захист держави, вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував посилення ППО після рекордних атак РФ. Президент розповів про засідання Ставки, на якому обговорювали забезпечення фронту і посилення сил ППО.

Як раніше повідомлялося, у ЗСУ розкрили тривожну ситуацію в силах ППО. Протиповітряні бої йдуть в Україні фактично щодня, підкреслив Юрій Ігнат.

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