РФ вдарила по Києву 'Іскандерами', Х-101 і дроном: сили ППО знищили десятки ракет

Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-kievu-iskanderami-h-101-i-dronom-sily-pvo-unichtozhili-desyatki-raket-10593479.html Посилання скопійоване

РФ запустила по Києву ракети і безпілотник - що відопо про наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Столична влада повідомила подробиці ранкової ракетної атаки на Київ. За даними Київської міської військової адміністрації, російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по Києву. Удар був комбінованим - крилатими і балістичними ракетами.

"Крилаті ракети (потенційно Х-101), найімовірніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області, РФ. До Києва ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього ще додався один ударний БпЛА.

відео дня

Силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. Крім того, було збито ударний безпілотник.

Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо є загоряння автомобілів і пошкодження нежитлових приміщень.

Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідують наслідки ранкової атаки на Київ.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося займання 4 автомобілів, пожежу ліквідовано. За іншою адресою горить двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники ліквідували займання на площі 700 кв. м.

Крім того, вогнеборці ліквідували загоряння біля входу однієї зі станцій метро, на площі 20 кв.м. Горів пункт приймання вторсировини.

Голосіївський район: сталось влучання уламків ракети в корпус котельні одного із закладів освіти. Пожежу на площі 6 кв. м ліквідовано.

У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Ракетний удар по Києву 2 вересня 2024 року

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Перші вибухи в Києві було чути близько 5:19. У Повітряних силах і на моніторингових каналах попереджали про пуск балістики на Київ.

Відбій тривоги в столиці було оголошено о 06:28.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред