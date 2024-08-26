Під ударом 15 областей: Шмигаль назвав наслідки ракетного удару РФ 26 серпня

Денис Шмигаль наголосив, що голови ОВА отримали завдання за необхідності розгорнути для населення "Пункти незламності".

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Шмигаль назвав наслідки російського ракетного удару 26 серпня / Колаж Главред, фото: УНІАН

Вранці 26 серпня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Внаслідок обстрілу постраждали 15 областей України. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, росіяни в ході масованої атаки застосували різні види ракетного озброєння та БпЛА, зокрема крилаті ракети та "Кинджали".

"Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він.

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Прем'єр-міністр України наголосив, що ціллю російського обстрілу території України стала енергетична інфраструктура.

"На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", - вказує Шмигаль.

Він додав, що керівники обласних військових адміністрації отримали завдання за необхідності розгорнути на території областей "Пункти незламності".

Шмигаль зазначив, що для того, щоб зупинити російський терор потрібно мати можливість завдавати удари та знищувати те, звідки запускаються ракети.

"Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити", - резюмував Шмигаль.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Масований обстріл України 26 серпня - що відомо про ситуацію в енергетиці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, метою російського ракетно-дронового удару по Україні 26 серпня стали об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, ситуація в енергетиці залишається складною.

У Луцьку внаслідок ранкової атаки було пошкоджено житловий будинок, постраждала одна людина, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Також російські окупанти масово атакували Дніпропетровщину, де вибухи пролунали у двох районах області. Внаслідок атаки одна людина загинула, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

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