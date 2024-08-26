Україна готує відповідь на російський ракетний удар: в Міноборони розкрили деталі

Міністр оборони України наголосив, що Україна готує відповідь на російську ракетну атаку із застосуванням власного далекобійного озброєння.

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Україна готує відповідь Росії на сьогоднішню масовану атаку / Колаж Главред, фото: УНІАН

Україна готує відповідь на російський масований ракетно-дроновий удар 26 серпня. Про це у своєму Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, внаслідок російського обстрілу українських міст постраждали мирні жителі, зруйновані будинки та пошкоджена критична інфраструктура.

Міністр оборони зазначив, що це вкотре доводить необхідність далекобійних засобів і зняття обмежень на удари по військових об'єктах противника для досягнення перемоги.

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"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва. Глибокі співчуття родинам загиблих. Разом ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!", - резюмував Умєров.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 26 серпня - що відомо про наслідки російського обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська під час масованої ракетної атаки на Україну вдарили по дамбі Київської ГЕС неподалік Вишгорода. Однак, загрози прориву дамби немає, зазначив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російська повітряна атака 26 серпня була однією з наймасштабніших за час війни, спрямованою на енергетичну інфраструктуру, з метою спричинити блекаут.

Президент Володимир Зеленський розповів, що сьогоднішня ранкова атака була однією з наймасштабніших за всю історію цієї війни, і наразі триває ліквідація її наслідків.

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