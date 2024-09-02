У Києві прогриміли потужні вибухи: у чотирьох районах упали уламки ракет, є поранений

Столична влада повідомила про роботу ППО. У Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах упали осколки збитих ракет.

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Уранці 2 вересня РФ завдала ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Перші вибухи в Києві було чути близько 5:19. У Повітряних силах і на моніторингових каналах попереджали про пуск балістики на Київ.

"Нова група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ!" - повідомили у ПС ЗСУ о 5:36.

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А 05:41 моніторингові канали повідомили про те, що йде дорозвідка щодо ракет.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків у кількох районах міста.

"Триває ракетний удар по Києву. У місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - написав о 05:33 голова КМВА Сергій Попко.

05:49 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одного потерпілого в Шевченківському районі.

О 05:50 стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. За попередньою інформацією, є пошкодження нежитлової забудови.

У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення.

О 05:57 у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах Києва.

"Попередньо є загоряння. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Підрозділи оперативних служб виїжджають на місця", - йдеться в повідомленні.

06:03 За даними Кличка, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі. Уламки впали на складське приміщення.

У Голосіївському районі горить нежитлове приміщення. Спалахнула пожежа і в Шевченківському районі. Усі служби працюють на місцях.

06:18 Кличко повідомив, що частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття.

Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

06:28 Оголошено про відбій повітряної тривоги.

06:35 Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.

До медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

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