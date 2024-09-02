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У Києві прогриміли потужні вибухи: у чотирьох районах упали уламки ракет, є поранений

Анна Ярославська
2 вересня 2024, 05:42оновлено 2 вересня, 07:12
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Столична влада повідомила про роботу ППО. У Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах упали осколки збитих ракет.
Ракетний удар, рятувальник
Уранці 2 вересня РФ завдала ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Перші вибухи в Києві було чути близько 5:19. У Повітряних силах і на моніторингових каналах попереджали про пуск балістики на Київ.

"Нова група крилатих ракет через Обухів курсом на Київ!" - повідомили у ПС ЗСУ о 5:36.

відео дня

А 05:41 моніторингові канали повідомили про те, що йде дорозвідка щодо ракет.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків у кількох районах міста.

"Триває ракетний удар по Києву. У місті працює ППО. Зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Інформація уточнюється", - написав о 05:33 голова КМВА Сергій Попко.

05:49 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про одного потерпілого в Шевченківському районі.

О 05:50 стало відомо, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. За попередньою інформацією, є пошкодження нежитлової забудови.

У Святошинському районі уламки пошкодили нежитлові приміщення.

О 05:57 у КМВА уточнили, що внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах Києва.

"Попередньо є загоряння. Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Підрозділи оперативних служб виїжджають на місця", - йдеться в повідомленні.

06:03 За даними Кличка, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети. Горять 4 автомобілі. Уламки впали на складське приміщення.

У Голосіївському районі горить нежитлове приміщення. Спалахнула пожежа і в Шевченківському районі. Усі служби працюють на місцях.

06:18 Кличко повідомив, що частково пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Станція працює для пасажирів і як укриття.

Також сталося загоряння МАФу поблизу станції метро.

06:28 Оголошено про відбій повітряної тривоги.

06:35 Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах.

До медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

За попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, в Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює.

У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях.

У Києві прогриміли потужні вибухи: у чотирьох районах упали уламки ракет, є поранений
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.

Уранці 29 серпня Київ відбив атаку ворожих дронів. У столиці працювала протиповітряна оборона. У кількох районах було зафіксовано падіння уламків.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога.

У середу, 28 серпня, у Кривому Розі прогриміли вибухи - окупанти атакували місто ракетою. Унаслідок удару РФ є постраждалі.

У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Чотириповерхову будівлю частково зруйновано. Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по центру міста зросла до чотирьох осіб.

Унаслідок атаки російських "Шахедів" на Запоріжжя 27 серпня загинули двоє людей, ще четверо - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

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