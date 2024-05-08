Ракетний удар по Україні 8 травня: пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждали люди

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину травми отримала дитина восьми років.

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Усі служби ліквідовують наслідки ракетного удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

У ніч на 8 травня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях. Через падіння уламків є постраждалі, зокрема й дитина.

Ракетний удар по Київщині - наслідки

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі армія країни-агресора РФ атакувала область дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

Тривога тривала майже 4 години. Працювали сили ППО.

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Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не було. Водночас падіння уламків зафіксовано в чотирьох районах області.

"На жаль, унаслідок падіння уламків постраждали люди. Двох постраждалих - жінку та чоловіка - з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доправили до лікарні. Постраждалим надають усю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Наслідки ракетного удару РФ / Фото: ДСНС

У КОВА додали, що зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному із сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла.

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновано, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено.

Атака РФ на Кіровоградську область

Унаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Травмовано дитину восьми років, повідомили в Кіровоградській ОВА.

Є руйнування 13 приватних будинків і майже трьох десятків гаражів. Усі служби працюють на місці.

Удар РФ по Полтавщині - що відомо про наслідки

Очільник Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив, що в регіоні є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавському районі.

Після удару ворожого БПЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Наслідки ракетного удару РФ / Фото: ДСНС

Атака на Дніпропетровщину 8 травня 2024

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі російські окупанти атакували область ударними дронами типу "Shahed-131/136" та різними видами ракет. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно.

"Від вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе. Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у Telegram.

Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінія електропередач.

Лисак також додав, що оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів.

Що кажуть у МВС

Як повідомив голова МВС Ігор Клименко, ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", - додав Клименко.

Дивіться відео - Наслідки ракетно-дроновго удару РФ 8 травня 2024:

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

Що відомо про ракету Х-59? Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування, пише Вікіпедія.

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