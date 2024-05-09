У Байдена відреагували на масовані атаки Росії, що зросли

Білий дім занепокоєний масованими ударами Росії по Україні і запевняє, що "зробить усе, що в його силах", цитує речницю Адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр "Європейська правда".
Жан-П’єр підкреслила, що США неодноразово заявляли про своє занепокоєння атаками РФ на українську енергоінфраструктуру.
"Ми хочемо бути впевненими, що ми надаємо Україні допомогу у сфері безпеки, щоб вона могла себе захистити…Вони захищаються, вони дають відсіч російській агресії. Це, очевидно, є прикладом цього. І тому ми робимо все, що в наших силах", - сказала Жан-П’єр.відео дня
США продовжуватимуть "надавати українцям те, що їм потрібно, щоб захистити себе".
Масований удар по Україні 8 травня - головне
У ніч на 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів і ударними БПЛА по території України. Атакували зокрема й столицю - Київ. Повітряна тривога тривала понад три години.
Під удар потрапили енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Зокрема, РФ атакувала газосховище на Львівщині. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.
У зв'язку з обстрілами Росії в Україні сьогодні, 8 травня, масово вимикатимуть світло . В "Укренерго" зазначили, що це вже п'ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня.
Снарядний голод у ЗСУ
Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.
Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.
"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.
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