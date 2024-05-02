Ракетний удар по Одесі: спалахнула масштабна пожежа, постраждали 14 осіб

Увечері 1 травня країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістикою.

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Ракетний удар по Одесі 1 травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Увечері в середу, 1 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки постраждали 14 осіб. Зруйновано цивільну інфраструктуру, спалахнула масштабна пожежа.

Як розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості до лікарні.

Внаслідок удару пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема складські приміщення пошти.

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У навколишніх будинках вибито вікна.

Мер міста Геннадій Труханов додав, що країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістикою.

"Під час повторної повітряної тривоги разом з одеситами перебували в паркінгу поблизу місця атаки. Ще раз нагадую про важливість перебування у безпечних місцях", - написав Труханов у Telegram.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару РФ по Одесі 1 травня 2024 року:

РФ б'є ракетами по Одесі - останні новини

Пізно ввечері 30 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Загинули три людини, ще троє - поранені.

Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, країна-агресор РФ вдарила по Одесі балістичними ракетами.

Увечері 29 квітня армія РФ атакувала Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Саме таку зброю офіцери країни-агресора РФ обрали для удару навмисно - таким чином вони хотіли вбити якомога більше мирних українців.

Унаслідок удару загинули п'ятеро людей, понад 30 - були травмовані.

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