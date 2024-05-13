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Обстріли України стали смертоноснішими: у квітні рівень перехоплення ракет упав до 30% - WSJ

Анна Ярославська
13 травня 2024, 11:42
296
За останні шість місяців країна-агресор Росія випустила приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередні півроку.
Ракетний удар
Російські обстріли України стали смертоноснішими, ніж будь-коли, пише WSJ / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео МО РФ

Україна стала збивати набагато менше російських ракет, ніж це було раніше під час війни. Погіршення ефективності української протиповітряної оборони відбувається в міру того, як Росія збільшує кількість безпілотних і ракетних атак, а також запускає балістичні ракети, які складніше збивати. У Києва також закінчуються боєприпаси для поставлених Заходом систем Patriot, які стали його найкращим захистом від таких атак.

Як пише The Wall Street Journal, згідно з аналізом щоденних даних командування ВПС України, за останні шість місяців ЗСУ перехопили близько 46% російських ракет порівняно з 73% за попередній шестимісячний період.

Минулого місяця рівень перехоплення ракет впав до 30%. Рівень перехоплення дронів "Шахед" великої дальності, які легше збити, за останні шість місяців впав лише на 1 процентний пункт - до 82%.

відео дня

Хоча дані про атаки і перехоплення за кілька днів були неповними, незалежний військовий аналітик заявив, що дані дають загальну картину.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у неділю в програмі "Обличчям до нації" на каналі CBS News, що багатомісячна затримка з отриманням схвалення Конгресу допомоги Україні дорого обходиться.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити цю допомогу. Європейці роблять те саме", - сказав Блінкен.

За словами представника європейської військової розвідки, найближчі два місяці матимуть вирішальне значення для того, чи вдасться стримати російську армію до того, як нові західні поставки засобів ППО прибудуть в Україну.

"Чим меншу загрозу українська оборона представляє для російської авіації, тим більшу загрозу вона представляє для українських сил на землі та критично важливої інфраструктури", - сказав Дуглас Баррі, фахівець з військової аерокосмічної галузі в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Згідно з даними, за останні шість місяців Росія випустила приблизно на 45% більше дронів і ракет, ніж за попередні півроку.

Як свідчать дані, за останні півроку країна-агресор Росія випустила майже вдвічі більше дронів "Шахед" - 2628 порівняно з попереднім періодом. За словами аналітиків, дрони частково використовуються для перевірки засобів протиповітряної оборони перед запуском ракет.

Також було випущено 114 балістичних і 46 гіперзвукових ракет "Кинджал" і "Циркон" порівняно з 33 і 27 відповідно за попередні шість місяців. Москва також перепрофілювала системи ППО для нападу на Україну, випустивши тільки цього року 175 ракет зі своєї системи ППО С-300 або С-400.

Обстріли України стали смертоноснішими: у квітні рівень перехоплення ракет упав до 30% - WSJ
Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка Главред

За останні шість місяців Україна збила лише 10% балістичних ракет, випущених Росією. Згідно з даними, не було перехоплено жодної з ракет С-300 і С-400, випущених по Україні цього року.

Дані показують більш високі показники перехоплення крилатих ракет, таких як Х-555. У ЗСУ заявляють, що їх можна перехопити за допомогою засобів ППО ширшого діапазону, оскільки вони зазвичай повільніші та менші за розміром.

Україна використовує системи оборони середньої дальності, такі як ракети NASAMS, що поставляються Заходом, щоб збивати ці ракети.

WSJ зазначає, що Patriot - єдиний надійний спосіб збивати балістичні ракети, С-300 і гіперзвукові ракети. Але у Києва мало цих систем, і йому довелося економити ракети не в останню чергу через те, що у Вашингтоні були затримані американські поставки.

Тепер, коли ці поставки розблоковано, Міністерство оборони заявило, що відправить більше ракет для Patriot. Хоча деякі з цих ракет, найімовірніше, надійдуть із запасів, інші будуть замовлені - на їх виготовлення піде кілька років.

У ЗСУ відмовилися назвати точну кількість систем Patriot, які зараз експлуатуються в Україні, але заявили, що їх можна перерахувати на пальцях.

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україні потрібно щонайменше сім додаткових ЗРК Patriot, але також окремо заявив, що 25 ракетних систем потрібні для покриття всієї території України.

В України є ціла низка інших систем протиракетної оборони, зокрема NASAMS і "Iris/Т", хоча вони не такі ефективні проти балістичних або гіперзвукових ракет, а також зенітних ракет, перепрофільованих із захисту на напад.

"Повітряна війна тепер може зводитися до того, яка зі сторін зможе перемогти іншу за поставками ракет. Україна залежить від своїх західних союзників, які щосили намагаються виробляти ракети досить швидко", - йдеться в статті.

За словами українського чиновника, Росія, як і раніше, має власні запаси і здатна виробляти 170 ракет щомісяця. Москва також отримала поставки безпілотників і ракет від своїх союзників, включно з Іраном і Північною Кореєю.

Наразі Росія продовжує атакувати Україну ракетами і безпілотниками з півночі, сходу і півдня країни.

Обстріли України стали смертоноснішими: у квітні рівень перехоплення ракет упав до 30% - WSJ
Що відомо про ЗРК Patriot / Главред

Постачання ЗРК Patriot Україні - останні новини

Україна потребує щонайменше 7 систем Patriot для захисту своєї території від російських атак. У партнерів є ці системи, проте не вистачає політичної рішучості, щоб передати їх ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, однак потрапити в Україну вона зможе лише через два місяці. Аналітики вважають, що цей термін - це найкращий сценарій.

Іспанія передала Україні обіцяний пакет із ракетами до комплексів ППО/ПРО Patriot. Про це 6 травня повідомила міністр оборони країни Маргарет Роблес.

Обговорюється і можливість закриття неба над Заходом України польськими системами ППО. Це дозволило б військовим використовувати станції та пускові установки на інших напрямках.

Міністр оборони Румунії Анджел Тілвар має серйозні застереження щодо надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку зазначив, що поки що не обговорював це питання з президентом країни, але мав розмову з міністром оборони, який не дуже прихильний до ідеї передачі системи Україні.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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