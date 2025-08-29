РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків: Зеленський назвав найнебезпечніші напрямки

ЗСУ проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях, повідомив президент.

Володимир Зеленський розповів про небезпечні напрямки на фронті

Покровський напрямок найсерйозніший, каже президент

ЗСУ проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях

На фронті найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де російська армія концентрує сили до 100 тисяч осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Покровський напрямок найсерйозніший сьогодні. Накопичення, концентрація там є до 100 тисяч, те що є на ранок. Вони готують у будь-якому разі наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", - сказав він під час брифінгу. відео дня

Крім того, ЗСУ проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях, а також проводять пошукові дії на Куп'янському напрямку.

На Сумському напрямку триває витіснення ворога, наголосив глава держави.

Він додав, що на Запорізькому змін немає, проте там небезпечно, бо росіяни накопичують свої десантні сили, і це угруповання в них досить велике.

РФ стягує нові сили на півдні

Росія нарощує військову присутність на Запорізькому напрямку, активно перекидаючи туди бронетехніку.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, тільки 13 серпня було помічено понад 15 тягачів, що перевозять БТР і БМП. Це свідчить про зосередження російських сил у ключових районах бойових дій.

Раніше повідомлялося про те, що було зупинено просування противника на Покровському напрямку. Повідомляється, що внаслідок пошуково-ударних дій було зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Нагадаємо, раніше військовий розповів про бої за Покровськ. Українським підрозділам не вдалося утримати селище Леонтовичі.

Нагадаємо, Главред писав, що через провал у районі населеного пункту Добропілля російські окупанти вирішили сконцентрувати свою увагу на Покровську.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

