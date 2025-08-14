У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області: що сказали

За останні дві доби ЗСУ вдалося ліквідувати понад 150 російських окупантів.

https://glavred.net/front/v-genshtabe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-o-situacii-v-doneckoy-oblasti-chto-skazali-10689665.html Посилання скопійоване

ЗСУ стабілізують ситуацію на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstate

Основне:

Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується

ЗСУ ліквідовують ворожі ДРГ в Донецькій області

Українські бійці стабілізують ситуацію на Добропільському напрямку. Сили оборони роблять усе можливе, щоб виявити й ліквідувати ворожі диверсійні групи. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі Інтерфакс-Україна.

За словами Ковальова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби на Добропільський та Покровський напрямки для посилення стійкості оборони.

відео дня

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат", - сказав речник.

Він додав, що в результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідований 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників.

Ковальов підкреслив, що військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

"Ситуація стабілізується", - зазначили у Генштабі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці російським військам вдалося прорвати фронт. За словами військового оглядача BILD Юліана Рьопке, наслідки прориву можуть бути для України катастрофічними.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 13 серпня на фронті зафіксовано 118 боєзіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 40 атак.

Нещодавно голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що невеликі групи окупантів, які просунулися поблизу Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані, і українські сили оборони працюють над їх ліквідацією.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред