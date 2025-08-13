Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

Тимочко прогнозує, коли ситуація під Добропіллям стане зрозумілою і які фактори впливають на стабілізацію фронту.

Експерт пояснює, як РФ концентрує сили на звільнених територіях для демонстрації своєї бойової потужності / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Ситуація біля Добропілля поки без змін

Стан напрямку може прояснитися до кінця тижня

На позиціях працюють резерви та контрзаходи ЗСУ

Ситуація поблизу Добропілля на Донеччині може прояснитися до кінця тижня. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Ситуація відбувається без змін поки що. Все одно всі контрзаходи вголос озвучуватися не будуть ані вищим військово-політичним керівництвом, ані навіть відповідальними за напрямками, щоб не зашкодити. У нас достатньо моніторингових карт, щоб побачити, як буде змінюватися ситуація. Точно ніхто з українських військових не опустив руки, не посипає голову попелом і не робить якихось політичних рейтингів. Так, є виклик, який потрібно вирішувати", — наголосив він.

Причини складності оборони

За словами експерта, Донецька область уже третій рік перебуває у "шалених боях". Територія настільки зруйнована і добре обстріляна, що укріпитися та утримати її неможливо, а наступ на таких ділянках призвів би до величезних втрат, що є недоречним.

На напрямку задіяні резерви, проводяться контрзаходи, а більш зрозумілою ситуація стане приблизно до кінця тижня. Навіть якщо противник з’являється по лінії дороги на певну глибину, стабілізація цих позицій потребує часу, особливо з урахуванням інформації в медіапросторі про його дії.

Дії Росії на звільнених територіях

Також він підкреслив, що навіть після звільнення територій ворог концентрує там значні сили.

"РФ концентрує величезні сили в це місце, аби довести в інфопросторі, наскільки країна-агресор здатна воювати", — додав військовий.

Покровськ / Инфографика: Главред

Блокування ворога на Покровському напрямку

Експерт оцінює, що невеликі групи окупантів, які просунулися поблизу Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані, і українські сили оборони працюють над їх ліквідацією.

За словами Віктора Трегубова, речника оперативно-стратегічного угруповання ЗСУ "Дніпро", не слід ні перебільшувати, ні применшувати загрозу. Він підкреслює, що позначки на карті радше відображають маршрут ворога, а не контрольовані ним території.

Причиною просування російських сил, за оцінкою експерта, стала тимчасова нестача особового складу в українських підрозділах. На цьому напрямку не було танків, а діяли лише невеликі піхотні групи, що не дозволило ворогу утримати позиції.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

