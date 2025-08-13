Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

Руслан Іваненко
13 серпня 2025, 21:06
46
Тимочко прогнозує, коли ситуація під Добропіллям стане зрозумілою і які фактори впливають на стабілізацію фронту.
ВСУ, Фронт, Армия РФ, Война
Експерт пояснює, як РФ концентрує сили на звільнених територіях для демонстрації своєї бойової потужності / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Ситуація біля Добропілля поки без змін
  • Стан напрямку може прояснитися до кінця тижня
  • На позиціях працюють резерви та контрзаходи ЗСУ

Ситуація поблизу Добропілля на Донеччині може прояснитися до кінця тижня. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Ситуація відбувається без змін поки що. Все одно всі контрзаходи вголос озвучуватися не будуть ані вищим військово-політичним керівництвом, ані навіть відповідальними за напрямками, щоб не зашкодити. У нас достатньо моніторингових карт, щоб побачити, як буде змінюватися ситуація. Точно ніхто з українських військових не опустив руки, не посипає голову попелом і не робить якихось політичних рейтингів. Так, є виклик, який потрібно вирішувати", — наголосив він.

відео дня

Причини складності оборони

За словами експерта, Донецька область уже третій рік перебуває у "шалених боях". Територія настільки зруйнована і добре обстріляна, що укріпитися та утримати її неможливо, а наступ на таких ділянках призвів би до величезних втрат, що є недоречним.

На напрямку задіяні резерви, проводяться контрзаходи, а більш зрозумілою ситуація стане приблизно до кінця тижня. Навіть якщо противник з’являється по лінії дороги на певну глибину, стабілізація цих позицій потребує часу, особливо з урахуванням інформації в медіапросторі про його дії.

Дії Росії на звільнених територіях

Також він підкреслив, що навіть після звільнення територій ворог концентрує там значні сили.

"РФ концентрує величезні сили в це місце, аби довести в інфопросторі, наскільки країна-агресор здатна воювати", — додав військовий.

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину
Покровськ / Инфографика: Главред

Блокування ворога на Покровському напрямку

Експерт оцінює, що невеликі групи окупантів, які просунулися поблизу Добропілля на Покровському напрямку, наразі заблоковані, і українські сили оборони працюють над їх ліквідацією.

За словами Віктора Трегубова, речника оперативно-стратегічного угруповання ЗСУ "Дніпро", не слід ні перебільшувати, ні применшувати загрозу. Він підкреслює, що позначки на карті радше відображають маршрут ворога, а не контрольовані ним території.

Причиною просування російських сил, за оцінкою експерта, стала тимчасова нестача особового складу в українських підрозділах. На цьому напрямку не було танків, а діяли лише невеликі піхотні групи, що не дозволило ворогу утримати позиції.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському і Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

Крім того, невеликі групи окупантів, яким вдалося просунутися біля Добропілля на Покровському напрямку, зараз заблоковані. Сили оборони працюють над їх ліквідацією, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Дніпро Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Добропілля Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

21:28Світ
Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:27Україна
Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічі

19:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народження

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Останні новини

22:09

Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

22:05

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок

21:47

Дочка виснаженого Кіркорова навмисно доводить його: дивне відеоВідео

21:30

Катерина Бужинська розповіла про свою таємничу доньку - де вона живе

21:28

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
21:21

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

21:06

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

Реклама
20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

18:37

Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

Реклама
18:30

Дивна знахідка біля дерева привела сусіда в подив: який вона приховувала секрет

18:21

РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війниВідео

18:21

Модні відтінки волосся на осінь-2025: унікальна палітра від голлівудських колористів

18:08

США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

17:52

Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

17:27

Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

17:27

Трамп оголосив про позицію щодо територій України: Макрон розкрив деталіВідео

17:24

5 заборон, які не можна порушувати 14 серпня - прикмети

17:18

Запах стояв на весь будинок: яку "смердючу" рибу найчастіше готували в СРСР

17:15

"Цифровий концтабір" запущено: в Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp

17:10

У Києві відбудеться фінал благодійного конкурсу Dity.Help Music: open air, топові артисти та юні таланти з усієї країни новини компанії

16:54

Результати СБУ доводять, що Україна перемагає Росію у війні спецслужб - експерт

16:28

Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

16:11

Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відеоВідео

16:07

Україна готова обговорювати з Росією перемир'я: Подоляк розкрив деталі

16:00

На футболку та нові кросівки: Нікіта Добринін пригадав, як у дитинстві заробив свої перші гроші

15:57

Смак дитинства: рецепт помідорів на зиму з секретним продуктом

15:56

Зовсім не пов'язано з етикетом: чому насправді раніше відстовбурчували мізинець

15:50

Більше і стильніше: як за допомогою кольору зробити кімнату ширшою

15:20

Прорив росіян на сході: у ЗСУ назвали дві головні причини

Реклама
15:15

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

15:15

Чому не можна казати "біля одинадцятої години": яку помилку робить більшість людейВідео

15:10

Трамп заявив про "звільнення Москви та Ленінграда" в рамках угоди з Путіним - що сказав

15:04

Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка

15:00

Куди зникли колорадські жуки цього літа: науковець назвав неочікувані причини

14:51

Де заховане обличчя: лише одиниці зможуть побачити його за 22 секунди

14:45

"Сподіваюся, вона це потягне": Євген Кошовий поділився, чим займаються його доньки

14:45

Виведення військ РФ з Херсонської та Запорізької областей - в Москві зробили заявуВідео

14:40

"Не спростовують чутки": що відомо про розставання Дантеса і Кацуріної

14:27

Все порізати кубиком і в духовку: рецепт неймовірно смачної і швидкої запіканки

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти