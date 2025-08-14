Напруження зростає на кількох напрямках: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Ворог намагався просунутися на кількох напрямках, але українські війська успішно зупинили його наступ.

Українські військові знищили танки, БпЛА та техніку окупантів, зупинивши спроби ворога просунутися вперед / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

13 серпня зафіксовано 118 боєзіткнень на фронті

Найгарячіше на Покровському напрямку – відбито 40 атак

Втрати ворога: 192 особи, танки, БпЛА та техніка

Протягом 13 серпня на фронті зафіксовано 118 боєзіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 40 атак. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"На даний час загалом відбулося 118 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе та здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні. відео дня

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаударів, скинув 19 керованих бомб та здійснив 277 обстрілів, зокрема 12 – із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку агресор двічі атакував у районах Вовчанська та Фиголівки, а на Куп’янському — тричі штурмував поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість атак біля Нововодяного, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів та Торського, ще один бій триває. На Сіверському напрямку зафіксовано 11 ворожих штурмів у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного, одна атака ще триває.

На Краматорському напрямку українські бійці відбили два ворожих штурми в бік Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку триває бій, а за день було зупинено шість атак у районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку протягом доби агресор 42 рази штурмував позиції ЗСУ біля населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

Покровськ / Инфографика: Главред

Втрати ворога на Покровському напрямку

За попередніми даними, ворог втратив:

192 особи убитими та пораненими

2 танки

5 одиниць автомобільної техніки

18 БпЛА та антену БпЛА

2 гармати та 9 укриттів для особового складу

Інші напрямки

На Новопавлівському напрямку відбито дев’ять атак біля Маліївки, Товстого, Шевченка та Олександрограда, тривають чотири бої. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу просунутися поблизу Малинівки, на Оріхівському наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку зафіксовано чотири невдалі ворожі атаки на позиції ЗСУ.

Ситуація поблизу Добропілля

Ситуація поблизу Добропілля на Донеччині поки що залишається стабільною, проте її розвиток може прояснитися до кінця тижня. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами експерта, українські військові продовжують активно моніторити обстановку та готові реагувати на будь-які зміни. Тимочко підкреслив, що попри складність ситуації, ЗСУ зберігають контроль і не припиняють роботи над її врегулюванням.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

Крім того, итуація поблизу Добропілля на Донеччині може прояснитися до кінця тижня. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському і Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

