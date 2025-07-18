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У Трампа серйозна хвороба, на тілі з'явилися синці: у Білому домі розкрили таємницю

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2025, 05:35
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Через хворобу в американського президента постійно набрякають ноги.
Трамп
У Трампа серйозна хвороба / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • У Трампа набрякають ноги та з'явились синці на руках
  • У Трампа хронічна венозна недостатність

У 79-річного президента США Дональда Трампа діагностували серйозну хворобу. На його тілі вже помітили синці. Подробиці розкрила речниця Білого дому Керолайн Ліввіт, повідомляє CNN.

Трамп звернувся до лікаря через постійне набрякання ніг. Йому провели комплексне обстеження у медичному відділенні Білого дому, яке включало діагностичні судинні дослідження.

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Як виявилось, у Трампа хронічна венозна недостатність. Через порушення роботи вен, кров застоюється у судинах ніг. Зазначається, що це поширений діагноз серед людей похилого віку. Лікування може включати процедури та медикаменти.

Зазначається, що синці, які видно на тильній стороні долоні - легке ушкодження тканин через часті рукостискання.

У Трампа серйозна хвороба, на тілі з'явилися синці: у Білому домі розкрили таємницю
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Дональда Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп 14 липня заявив, що якщо через 50 днів не буде мирної угоди, США запровадять жорсткі санкції щодо Росії. Також Трамп підтвердив військову допомогу Україні від Штатів, яку оплатить НАТО.

Трамп глибоко розчарований Путіним - вони чотири рази домовлялися про мирне врегулювання, після чого війська РФ били по цивільних об'єктах у Києві, розповів президент США. Утім, Трамп усе ще сподівається на продовження перемовин із Путіним.

Трамп намагається змусити Путіна сісти за стіл перемовин, написали журналісти ABC News. Посилення санкцій і військової допомоги Україні може підштовхнути Москву до перемовин, якщо наступ окупантів стане невдалим, пишуть журналісти.

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Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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