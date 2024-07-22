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РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

Анна Ярославська
22 липня 2024, 08:42
167
Російські окупанти мали успіхи на Торецькому та Краматорському напрямках. У Генштабі ЗСУ повідомили про відбиття ворожих атак на цих ділянках фронту.
ЗСУ, карта бойових дій
У Генштабі заявили, що атаки РФ було відбито / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області. Зокрема, вони мали успіхи на Торецькому та Краматорському напрямках. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState увечері 21 липня.

За даними аналітиків, російська окупаційна армія просунулася в Нью-Йорку та Залізному. Окрім цього, російські військові мали успіхи біля Пантелеймонівки та Калинівки.

Ситуація на фронті
Ситуація на фронті / Карта DeepState
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті / Карта DeepState
Ситуація на фронті
Ситуація на фронті / Карта DeepState

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

відео дня

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генштабу йдеться, що відбулося 77 бойових зіткнень. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському та Куп'янському напрямках.

На Лиманському напрямку агресор атакував шість разів у районах Макіївки та Тернів.

На Сіверському напрямку загарбники п'ять разів протягом дня безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Верхньокам'янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилася в п'ять бойових зіткнень. Три атаки в районах Часового Яру та Андріївки захлинулися.

На Торецькому напрямку українські війська відбили п'ять атак противника поблизу Сіверного, Торецького та Залізного. Три атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

Найбільшу активність війська РФ проявили на Покровському напрямку. Загалом від початку доби окупанти 27 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове та Уманське.

"22 атаки ворога відбито, п'ять боєзіткнень тривають. Наші захисники вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог п'ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Усі спроби противника прорватися на цьому напрямку були безуспішними, а тричі окупанти безуспішно штурмували позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та Новоданилівки.

У Генштабі також опублікували свіже зведення щодо втрат російських окупантів за добу:

​Втрати армії РФ - дані на ранок 22 липня
​Втрати армії РФ - дані на ранок 22 липня / Інфографіка: Главред ​

Ситуація на фронті - останні новини

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії і не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися до Харкова.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що загальна ситуація на Херсонському напрямку не змінилася після того, як ЗСУ були змушені відійти з Кринок. Наразі лівий берег Дніпра в Херсонській області повністю перебуває під контролем українських сил, які завдають точкових ударів по позиціях окупаційних військ.

Полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник також заявив, що українські військові здатні піти в контрнаступ. Зараз навіть погодні умови сприятливі для цього.

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