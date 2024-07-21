Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

Потрібно готуватися до різних сценаріїв, щоб ворожі плани окупантів агресора Росії не змогли втілитися, сказав військовослужбовець Максим Жорін.

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Війська РФ можуть піти в нові атаки в напрямку Харкова - майор ЗСУ Жорін / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії і не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися на Харків. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової, майор ЗСУ Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що, незважаючи на невдачі, ворог не має наміру зупинятися.

"Незважаючи на досить провальну історію з наступом на Харківщині, я абсолютно не бачу причин для рф зупинятися. Ну втратили десятки тисяч людей, то й що. Для них же це не проблема, наберуть інших", - зазначив Жорін.

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За його словами, ворог уже перекинув підкріплення на північ Харківщини, і, цілком імовірно, здійснюватиме спроби нових проривів ближче до Харкова.

"Ми вже бачимо, як вони перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Змінюються кадри в їхній армії, пересуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватися на Харків", - вважає військовий.

Також він додав, що потрібно готуватися до різних сценаріїв.

"Тому видихати нам і розслаблятися точно зараз не час. Щоб ворог не міг здійснити своїх планів, завжди потрібно готуватися до різних сценаріїв - у тому числі, до найгірших", - підкреслив Максим Жорін.

Наступ РФ на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Окупанти зазнали дуже великих втрат у боях на Харківщині, сказав заступник ОТГ "Харків" Віктор Солімчук. Росіяни зіткнулися з ситуацією, коли для посилення їм доводиться перекидати війська з інших напрямків фронту.

Військам РФ вдалося змусити ЗСУ відтягнути сили з інших напрямків на північ Харківської області, зазначив Максим Жорін. Але ворогу не вдалося наблизитися до Харкова.

Ворог готується до штурмів у районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ Харківської області, повідомили в ОТГ "Харків". Окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військ на півночі регіону.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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