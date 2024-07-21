УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

Андрій Ганчук
21 липня 2024, 18:27
120
Потрібно готуватися до різних сценаріїв, щоб ворожі плани окупантів агресора Росії не змогли втілитися, сказав військовослужбовець Максим Жорін.
ЗСУ, війська РФ
Війська РФ можуть піти в нові атаки в напрямку Харкова - майор ЗСУ Жорін / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії і не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися на Харків. Про це заявив заступник командира Третьої штурмової, майор ЗСУ Максим Жорін.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що, незважаючи на невдачі, ворог не має наміру зупинятися.

"Незважаючи на досить провальну історію з наступом на Харківщині, я абсолютно не бачу причин для рф зупинятися. Ну втратили десятки тисяч людей, то й що. Для них же це не проблема, наберуть інших", - зазначив Жорін.

відео дня

За його словами, ворог уже перекинув підкріплення на північ Харківщини, і, цілком імовірно, здійснюватиме спроби нових проривів ближче до Харкова.

"Ми вже бачимо, як вони перекинули частину поповнення на цей напрямок і готуються до продовження наступальних дій. Змінюються кадри в їхній армії, пересуваються дивізії. Досить вірогідно, що скоро ми побачимо нову хвилю спроб прорватися на Харків", - вважає військовий.

Також він додав, що потрібно готуватися до різних сценаріїв.

"Тому видихати нам і розслаблятися точно зараз не час. Щоб ворог не міг здійснити своїх планів, завжди потрібно готуватися до різних сценаріїв - у тому числі, до найгірших", - підкреслив Максим Жорін.

Наступ РФ на півночі Харківської області - головні новини за темою:

Окупанти зазнали дуже великих втрат у боях на Харківщині, сказав заступник ОТГ "Харків" Віктор Солімчук. Росіяни зіткнулися з ситуацією, коли для посилення їм доводиться перекидати війська з інших напрямків фронту.

Військам РФ вдалося змусити ЗСУ відтягнути сили з інших напрямків на північ Харківської області, зазначив Максим Жорін. Але ворогу не вдалося наблизитися до Харкова.

Ворог готується до штурмів у районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ Харківської області, повідомили в ОТГ "Харків". Окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військ на півночі регіону.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Харківська область війська Росії війна Росії та України Максим Жорін
Реклама

Головне за день

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон

19:35 Україна
Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

19:05 Україна
Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

18:27 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом 6967

Множинні пухлини: ще одну популярну російську актрису госпіталізовано з невтішним діагнозом

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми 5975

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми

Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний 4648

Під загрозою сотні тисяч людей: РФ готує війська для нового наступу - Нарожний

Ціни злетіли на 40% за тиждень: в Україні різко підняли вартість популярного овоча 2452

Ціни злетіли на 40% за тиждень: в Україні різко підняли вартість популярного овоча

Останні новини

19:35

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною Фаріон

19:05

Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

18:52

ЗСУ вдарять по Мозирському НПЗ у разі вторгнення Білорусі - прогноз

18:27

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

18:22

Гороскоп на завтра 22 липня: Близнюкам - складнощі, Ракам - божевільний випадок

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
18:11

У Тернополі військовий розстріляв прикордонника: що стало причиною жорстокої розправи

18:03

Відомий композитор порівняв Пугачову та Ротару через їхнє ставлення до війни

17:55

Трагедія на Поштовій у Києві: загиблого шукали у Дніпрі годинами, усі подробиці

17:24

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

Реклама
17:16

Вибори в Україні під час війни: Зеленський зробив заяву і назвав умову

16:41

Кохана Дмитра Кулеби розповіла про кризи у стосунках із міністром

16:02

Людина впала у Дніпро: у Києві обірвався трос атракціону біля Пішохідного моста

16:00

Зеленський окреслив втрати ЗСУ і Росії у ході війни

15:36

Війська РФ готуються атакувати на Харківщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

14:59

Камалія показала рідкісне фото з батьком у день його ювілею

14:53

Назавжди забудете про проблему: як вивести жучків із крупи – дієвий лайфхакВідео

14:50

Зеленський заговорив про швидке завершення "гарячої фази" війни: про що йдеться

14:45

З'явилися позитивні новини: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

14:08

Чим потрібно вмитися 22 липня, щоб залишатися молодою і красивою - прикмети дня

13:57

Люди важливі, але території ворогу не подаруємо – Зеленський

Реклама
13:56

Росія попхалася у нові штурми: ЗСУ "розбили" окупантів на низці напрямків

13:32

"Затягувати було небезпечно": жінка Жені Кота заговорила про складнощі пологівВідео

13:07

З дощем пощастить не усім регіонам: якою буде погода в Україні наступного тижня

12:52

Гороскоп Таро на тиждень з 22 до 28 липня: Ракам - можливості, Риби вирішать проблеми

12:45

"Я не психіатр, але це божевілля" - ексрадник Трампа про його плани щодо України

12:33

В які години сьогодні не вимикатимуть світло: в ДТЕК потішили українців

12:15

Добровольців, які воювали за Україну, почали викликати на допити у Грузії

11:49

Чи правда про 10 років? Скільки Росія протримається на полі бою - прогноз Коваленка

11:30

Контрнаступ ЗСУ в 2025 році: названо передумови та можливі напрямки

11:20

Боксер Узєлков поскаржився на колишню дружину через свою літню маму

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня: кому буде непереливки з грошима

10:55

Вибухи, робота ППО і дим у небі над Кримом: окупанти заявляють про роботу ATACMS

10:51

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми

10:48

ЗСУ довелося відійти за село: бої на Донеччині загострюються - Deep State

10:29

Між малоросією і антиросією: як нам збудувати Україну?Погляд

10:23

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька опинилася в лікарні

09:59

Удар по аеродромі РФ під Ростовом: з'явились нові супутникові знімки наслідків

09:52

Єдиний шлях: аналітики оцінили розмову Зеленського і Трампа про припинення війни

08:49

Росіяни втратили чверть літаків Іл-76 через власну недбалість

08:35

Критична інфраструктура під прицілом: що відомо про нову атаку РФ по Україні

Реклама
08:23

Чому техногенних катастроф в Росії буде більшатиПогляд

07:49

Припинення війни: Джонсон розповів про план, який може використати Трамп

05:55

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 11 секунд знайти щура

05:01

Ефективніше, ніж побілка: що потрібно обов'язково зробити восени в садуВідео

03:13

"Це їхнє основне завдання": росіяни націлилися на захоплення 2 стратегічних міст

02:15

Плацдарм для вторгнення: експерт оцінив загрозу удару РФ із Білорусі

01:41

Чи є ризик наступу РФ на Сумщину: відповідь експерта

01:40

Що заборонено пити у спеку: лікар розповів корисний лайфхак, як охолодитись

00:26

Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 "Шахедів"

20 липня, субота
23:38

РФ атакувала Київ невідомим дроном: що відомо про таємничу зброю, яку збили ЗСУ

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти