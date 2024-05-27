"За місяць відбудеться переворот на фронті": полковник - про контрнаступ ЗСУ

Петро Черник розповів про те, що потрібно українським військовим, щоб піти в контрнаступ і досягти результатів.

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ЗСУ зможуть піти в наступ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Українські військові здатні піти в контрнаступ. Зараз навіть погодні умови сприятливі для цього. Про це в інтерв'ю Главреду заявив полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.

Водночас зараз усе впирається в кількість якісної зброї та проблему із загрозою ядерного удару. Черник переконаний, що для контрнаступу необхідно кілька сотень або тисяч ракет ATACMS, AGM-158, високоточних бомб класу JDAM калібрів GBU-31, GBU-38 і GBU-39 вагою від 230 кг до тонни, які в планерному режимі можуть працювати на дальності 110 кілометрів.

"За місяць роботи в такому режимі ми могли б знищити до нуля всю логістику противника, особливо лінії на далеких підступах, залізничні колії та ешелони. Тоді в російського солдата в окопі закінчиться все: набої, їжа, одяг, медикаменти та питна вода. Він буде настільки виснажений, що не зможе воювати", - каже Черник. відео дня

Полковник додав, що українські військові змогли б домогтися перевороту на фронті, якби у ЗСУ були F-16 і щодня могли б застосовувати до трьох десятків ракет ATACMS.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Контрнаступ ЗСУ у 2025 році - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як США ухвалили рішення про надання військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів, українські війська працюють над планами для нового контрнаступу в 2025 році. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Однак, у звіті американського Інституту вивчення війни наголошується, що для проведення контрнаступу у 2025 році Збройні Сили України повинні незабаром відновити стратегічну ініціативу на фронті, оскільки перевага Росії у 2024 році може стати серйозною загрозою. Про це йдеться

Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що 10 травня російські окупаційні війська активно наступають на півночі Харківської області, намагаючись використати затримки в постачанні озброєння для українських військ. Однак, незважаючи на це, Сили оборони України утримують свої позиції на Харківщині.

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