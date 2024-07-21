Зеленський окреслив втрати ЗСУ і Росії у ході війни

Російські окупанти не боряться за виживання свого особового складу на фронті і покидають поранених на полі бою, підкреслив президент.

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Втрати Росії - Зеленський озвучив статистику / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

Президент Володимир Зеленський не назвав дані щодо кількості загиблих захисників у ході повномасштабного протистояння з Росією, однак наголосив, що різниця з втратами Росії "дуже велика" (не на "користь" агресорки).

Відповідаючи на поставлене запитання щодо втрат ЗСУ телеканалом BBC, президент зауважив, що Україна, на жаль, втрачає людей щодня.

"Я знаю, скільки ми втрачаємо людей кожного дня. Для мене це дуже боляче і дуже важливо. Я кожного дня бачу, на жаль, бачу ці зміни. І вони не в позитивну сторону, менше не стає. І я зараз не можу вам сказати цю кількість. Тому що такий момент, ми не хочемо, щоби русскіє знали усю інформацію", — пояснив Зеленський.

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Він наголосив, що українське командування повинне мінімізувати втрати максимально. Водночас Росія своїми колосальними втратами на полі бою не переймається.

"До речі, тому різниця між убитими і пораненими у нас з Росією дуже велика. Якщо у нас один вбитий на шість-вісім поранених, то у них — кожен третій, кожен другий. Тобто, це говорить про те, що вони не боряться за виживання своєї людини, вони залишають її на полі бою", — зазначив Зеленський.

Скільки Україна може протриматися на полі бою з такими втратами у захисниках, залежатиме передусім від морального духу військових, народу і єдності між військовими і цивільними та єдності Заходу, наголосив глава держави.

"Ми можемо боротися до Перемоги, але тільки якщо усі ці елементи будуть працювати. І тому саме на це треба дивитися. Це головні фактори", — пояснив він.

Війна в Україні - втрати ЗСУ і Росії

Як писав Главред, у травні та червні 2024 року середньодобові втрати країни-агресора Росії вбитими і пораненими зросли до максимальних за увесь час повномасштабного вторгнення в Україну показників. Зокрема, у травні окупанти втрачали 1262 особи, а наступного місяця - 1163 військовослужбовця.

Згідно з підрахунками західних журналістів, на кожного ліквідованого в бою окупанта припадає близько трьох-чотирьох поранених. Загалом, як писало видання The Economist, втрати РФ в Україні вже перевищують кількість втрат агресорки Росії у всіх її війнах за період після Другової світової війни.

Наприкінці червня Зеленський заявив, що зараз на фронті почалася сучасна війна - технологічна.

"У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь у 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6", - сказав він.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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