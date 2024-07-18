Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі

Західні аналітики розкрили, що стало найсерйознішою помилкою українського командування під час контрнаступу ЗСУ.

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Чому провалився контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 4 окрема танкова бригада

На думку експертів з британського аналітичного центру з оборонних питань RUSI, Україна не зможе провести новий наступ у найближчому майбутньому. У доповіді центру під назвою "Попередні уроки українських наступальних операцій 2022-23 років" аналітики назвали головні помилки, які призвели до провалу контрнаступу ЗСУ влітку минулого року.

"Початковий задум автори називають обґрунтованим: 12 українських бронетанкових і механізованих бригад мали здійснити прорив на ділянці завширшки 30 км, ізолювати Токмак протягом семи днів, а потім прорватися на південь до Мелітополя. За такого темпу Росія б не встигла підтягнути резерви, і українським військам, що наступали, потрібно було лише подолати опір шести російських полків в обороні", - пише видання BBC.

Західні експерти вважають, що здійснити цей план завадила низка помилок, допущених союзниками України та командуванням ЗСУ, а саме:

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недостатня кількість та затримка постачання західної зброї, що не дозволило українським захисникам належним чином опанувати нову техніку;

ставка на менш підготовлені частини, які кинули на прорив російської оборони, залишивши більш досвідчених бійців тримати фронт на інших ділянках;

розпорошення сил для контрнаступу за кількома напрямками;

провал оперативної безпеки як з боку України, так і з боку союзників, про що свідчить беззаперечна наявність у Росії точних розвідданих про напрямок головного удару ЗСУ.

Але найсерйознішою помилкою українського командування аналітики називають хибний розрахунок на те, що росіяни не витримають і побіжать, як це було під Харковом 2022 року.

"Коли цього не сталося, ЗСУ безнадійно втратили темп", - зазначають автори статті.

Попри впевненість у неспроможності Сил оборони повторити контрнаступ найближчим часом, аналітики вважають, що Україна наразі може завдавати реальну шкоду російській армії, а також нарощувати удари по території РФ, щоб максимально знищити інфраструктуру, яка генерує доходи для бюджету країни-агресора. І саме на цих задачах зараз мають зосередитися українські захисники.

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