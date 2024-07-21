З'явилися позитивні новини: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Відхід ЗСУ з Кринок не поставив хрест на утриманні лівобережжя Херсонської області, наразі там оборонцям вдалося досягти успіху.

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На Херсонщині ЗСУ продовжують утримувати плацдарми і знищувати ворога / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 116-та ОМБр

Загальна ситуація на Херсонському напрямку не змінилася після того, як ЗСУ були змушені відійти з Кринок. Про це розповів в етері FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Справа в тому, що сили оборони на лівому березі утримували не лише Кринки. Залежно від оперативної ситуації там в України може бути від 8 до 10 плацдармів, тому дії ЗСУ в плані відволікання 64-тисячних резервів російських загарбників і можливих проривів на цьому напрямку є більш ніж продуктивними.

Аналітик наголошує, що наразі лівий берег Дніпра в Херсонській області повністю перебуває під контролем українських сил, які завдають точкових ударів по позиціях окупаційних військ.

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"Використовуються два фактори: перший — географічний, оскільки правий берег, який контролюється Збройними силами України, вищий. Плюс, відповідно, тактико-технічні характеристики західного озброєння, яке в півтора-два рази, за дальністю ураження, перевищує аналогічні радянські, російські засоби", - пояснив Снєгирьов.

Окрім цього підтвердилася інформація про успішний удар Сил оборони України по командно-штабному пункту групи військ "Днепр". При чому під час ураження там перебував командувач угруповання окупаційних військ Теплинський.

"Він отримав важке поранення. Це інформація російської сторони, що свідчить про те, що українська розвідспільнота, Головне управління розвідки Міністерства оборони України володіє інформацією про переміщення місць дислокації окупантів. І, відповідно, Сили оборони мають можливість завдавати такі точкові удари по вищому командному складу російських окупаційних військ", — додав аналітик.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Раніше повідомлялось, що ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в районі Кринок на Херсонщині. Більшість основних позицій українських захисників у цьому населеному пункті значно пошкоджені.

Нагадаємо, що оборона ЗСУ у Кринках завершена, проте операція захисників триває на прилеглих островах. DeepState називає бої за острови "новою проблемою", оскільки концентрація живої сили противника на лівому березі дуже значна.

Напередодні стало відомо, що українські бійці вийшли з Кринок ще всередині червня 2024 року. Протягом наступного місяця російські окупаційні війська займались зведенням фортифікаційних споруд на цьому напрямку бойових дій.

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