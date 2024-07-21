"Я не психіатр, але це божевілля" - ексрадник Трампа про його плани щодо України

Дональд Трамп напередодні, спілкуючись з Зеленським, заявив, що "покладе край війні". А це, на думку Болтона, "погані новини" для України.

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Чи буде Трамп проукраїнським? / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Колишній радник експрезидента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розкритикував заяви Дональда Трампа, який стверджував, що "принесе світу мир", говорячи про війну в Україні.

В ефірі CNN Болтон зазначив, що це "дуже погані новини для України".

Болтон сумнівається, що у Трампа взагалі є якийсь план щодо закінчення війни.

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За словами ексрадника, Трамп "не займається політикою — він займається угодами"

"Я не психіатр, але коли хтось каже "Я принесу світу мир", то це — це божевілля. Він (Трамп, - Главред) навіть гадки не має, як вестиме переговори про припинення війни", — вважає Болтон.

Однак Трамп через свою прихильність до Путіна може піти на поступки російській стороні.

"Я думаю, що це дуже темні часи. І це не тільки темні часи для України, а й для Сполучених Штатів", — стверджує політик.

Болтон підкреслив, що Америка допомагала Україні, бо це відповідало її національним інтересам — допомозі у захисті від неспровокованої агресії на Європейському континенті задля миру і стабільності, що, додав він, приносить користь і самим США "багатьма способами".

"Ми не робимо це просто так. Я думаю, що те, як адміністрація (Байдена, - Главред) характеризує це як "езотеричну" боротьбу за демократію — це просто неправильно. Справа в американських інтересах, які ні Трамп, ні Венс (його майбутній віцепремʼєр, - Главред), схоже, не розуміють", — висловився Болтон.

Хто такий Джон Болтон Джон Роберт Болтон – американський політик-республіканець і дипломат. Був заступником держсекретаря США з контролю за озброєннями (2001-2005 р.), послом США в Організації Об'єднаних Націй (з 2005 по 2006 рік), радником президента США з національної безпеки (2018-2019 р.), пише Вікіпедія.

Дональд Трамп - останні новини на тему

20 липня президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Після провалу Байдена на дебатах у липні 2024-го і замаху на Трампа саме останньому прогнозують перемогу у президентських перегонах восени цього року. Однак сам політик скептично налаштований щодо України і вже зробив низку суперечливих заяв з приводу "припинення вогню".

І під час розмови з Зеленським Трамп повторив обіцянку "закінчити війну". За словами кандидата у президенти США, він "принесе мир у світ і покладе край війні, яка коштувала стільки життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей". Як це він обіцяє виконати — невідомо.

Тоді як експремʼєр Британії, друг України Борис Джонсон за підсумками зустрічі з Трампом заявив, що той готовий закінчити війну в Україні "на правильних умовах для України і Заходу". Ідеться про військове звільнення кордону станом на лютий 2022 рік шляхом поставок ЗСУ необхідного озброєння тощо.

ЗМІ пишуть, що Трамп, мовляв, може приїхати в Україну. Зараз між командами нібито з цього приводу тривають обговорення.

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